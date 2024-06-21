ЕС подпишет соглашение о безопасности с Украиной: озвучена дата

Соглашение между Европейским Союзом и Украиной подпишут в ближайшие дни. В частности, ожидается, что это произойдет 26 июня.

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Стороны уже согласовали текст договора после нескольких месяцев переговоров. Об этом на брифинге в Брюсселе в пятницу, 21 июня, сообщил чиновник ЕС.

Он отметил, что текст договора уже согласован после нескольких месяцев переговоров. По его словам документ подпишет президент Украины Владимир Зеленский 26 июня. Соглашение охватывает не только военную помощь Киеву, но и финансовую поддержку, евроинтеграцию и другие сферы сотрудничества.

Ожидается также, что 24 июня ЕС официально утвердит 14 пакет санкций против России за ее агрессию в Украине. Этот вопрос будет рассмотрен министрами иностранных дел стран ЕС на заседании в Люксембурге, где они также обсудят ситуацию с украинским коллегой Дмитрием Кулебой через видеосвязь. "Предоставление Украине вооружений - наш главный приоритет", – подчеркнул чиновник, добавив, что эта тема будет основной в повестке дня Совета ЕС по иностранным делам.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Японии Фумио Кишида также подписали соглашение о безопасности. Это произошло во время саммита G7 в Италии.

В целом Украина заключила уже более десятка двусторонних сделок безопасности : с Великобританией, Германией, Францией, Данией, Канадой, Италией, Нидерландами, Финляндией, Латвией, Испанией, Бельгией, Португалией, Швецией, Исландией, Норвегией и Японией.

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