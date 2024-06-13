Украина подписала договор о безопасности с Японией: Зеленский сообщил детали

В четверг, 13 июня, Украина подписала соглашение о безопасности с Японией. Это произошло во время саммита G7 в Италии.

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Об этом сообщает Офис президента. Документ фиксирует основные направления долгосрочной поддержки со стороны Японии в сфере безопасности, обороны, гуманитарной помощи и восстановления.

С полным текстом соглашения о безопасности можно ознакомиться на сайте Офиса президента.

Стоит отметить, что это первое подобное соглашение о безопасности, заключенное нашей страной на выполнение совместной декларации G7 не со страной-членом НАТО и со страной Тихоокеанского региона. Для Японии такой тип соглашения и уровень поддержки беспрецедентны.

"Только в этом году Япония предоставит Украине 4,5 млрд долл. США и продолжит помогать в течение всего десятилетнего срока действия соглашения. В целом сумма помощи, предоставленная Японией с марта 2022 года, составит более 12 млрд долл.", – сообщили в Офисе президента.

Документ также предусматривает передачу Украине нелетального оборудования с учетом конституционных ограничений Японии и закрепляет дальнейшее развитие сотрудничества в рамках коалиций способностей, членом которых является Япония, в частности коалиций по информационным технологиям и разминированию.

Кроме того, Япония будет обеспечивать лечение раненых украинских воинов, сотрудничать с Украиной в области разведки и защиты секретной информации, усиления защиты и восстановления критической инфраструктуры, укрепления кибер- и информационной безопасности, обеспечения свободного судоходства и безопасности морских путей. Японские партнеры также будут помогать с восстановлением Украины путем привлечения в этот частный сектор и своих госучреждений.

Отдельный блок соглашения касается сотрудничества в области промышленности, где Япония занимает лидирующие позиции в мире. Страны будут изучать возможности развития промышленной базы Украины, в частности путем привлечения частного сектора, создания совместных предприятий и проведения исследований.

"Япония и дальше будет поддерживать Украинскую формулу мира, будет усиливать санкции против России, будет сотрудничать в разработке механизма возмещения ущерба, в том числе за счет суверенных российских активов, и в привлечении агрессора к ответственности", – говорится в сообщении Банковой.

Кроме того, Япония также и дальше будет помогать Украине укреплять ядерную безопасность, в частности в контексте защиты Запорожской атомной электростанции.

Как сообщал OBOZ.UA, 31 мая Украина подписала два соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержки – со Швецией и Исландией.

В целом Украина заключила уже 16 двусторонних соглашений о безопасности: с Великобританией, Германией, Францией, Данией, Канадой, Италией, Нидерландами, Финляндией, Латвией, Испанией, Бельгией, Португалией, Швецией, Исландией и Норвегией.

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