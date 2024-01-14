'Делаем Украину сильнее': Зеленский объяснил важность соглашения о безопасности с Великобританией

Президент Владимир Зеленский еще раз подчеркнул важность для Украины заключения соглашения о сотрудничестве с Великобританией в сфере безопасности. Он подчеркнул, что этот исторический документ придает стране уверенность и силу в борьбе с агрессором.

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Об этом говорится в его посте в официальном Telegram-канале. Там также опубликовано видео, запечатлевшее момент подписания соглашения украинским лидером и британским премьером Риши Сунаком 12 января.

"Соглашение в сфере безопасности с Великобританией – это то, что придает нам уверенности сейчас, пока мы защищаемся от российской агрессии, и фиксирует наши сильные позиции безопасности на весь период до вступления Украины в НАТО", – отметил президент.

Он добавил, что Великобритания стала первым государством, с которым Украина заключила такое двустороннее соглашение.

По его словам, в дальнейшем Киев продолжит работать и с другими международными партнерами для обеспечения безопасного роста страны.

"Шаг за шагом делаем Украину сильнее!" – заявил Зеленский.

Напомним: 12 января глава британского правительства Риши Сунак посетил Киев с официальным визитом, во время которого встретился с президентом и выступил в парламенте. Впоследствии Зеленский и Сунак дали совместную пресс-конференцию, на ней было объявлено подписание соглашения о гарантиях безопасности. Этот договор с Великобританией будет действовать до вступления Украины в НАТО.

"Я считаю, что это самый выдающийся момент в истории наших двусторонних отношений. Он касается беспрецедентных гарантий безопасности от Соединенного Королевства для Украины", – сказал тогда британский премьер.

В Офисе президента подчеркнули, что в рамках соглашения о безопасности с Великобританией Украина может получить оружие и военную технику, финансовую помощь и введение санкций против агрессора. Однако британские военные воевать за нашу страну не будут.

Как сообщал OBOZ.UA, премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил, что после подписания договора безопасности с Великобританией уже готовится подписание подобных документов с другими странами. Речь идет о примерно 30 государствах, среди которых, в частности, члены G7.

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