ЕС будет с Украиной столько, сколько нужно: президент Еврокомиссии отметила 500 дней мужественного украинского сопротивления

В субботу, 8 июля, на 500-й день российской войны в Украине в Евросоюзе в очередной раз заверили, что будут продолжать оказывать помощь нашей стране в борьбе с агрессией РФ. Там подчеркнули, что наш народ достойно стоит за свою свободу.

Видео дня

Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен. Она сказала, что ЕС будет с Украиной столько, сколько нужно. Соответствующее заявление глава ЕК опубликовала в своем Twitter-аккаунте.

"500 дней агрессивной войны России против Украины. 500 дней мужественного украинского сопротивления. 500 дней непоколебимой европейской поддержки Украины. Мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется", – написала Урсула фон дер Ляен.

Отметим, 24 февраля 2022 украинцы проснулись в новой реальности – реальности неспровоцированной полномасштабной войны за свое выживание, которое начала против нашего государства Российская Федерация.

С тех пор прошло ровно 500 дней, оглядываясь на которые можно подвести определенные промежуточные итоги. OBOZREVATEL напомнил основные этапы войны за этот период.

Как сообщал OBOZREVATEL, на 500-й день войны войска Российской Федерации пытаются вести наступление на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Там в течение суток произошло более 25 боевых столкновений. На южном фронте оккупанты стоят в обороне.

Также сообщалось, что с июня 2023 года страна-агрессор начала терять существенно больше офицеров, особенно старшего звена, на войне против Украины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!