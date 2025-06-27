Эрдоган попросил Макрона включить Турцию в формирование новой европейской архитектуры безопасности: о каких проектах идет речь

Президент Турции Реджеп Эрдоган во время переговоров на полях саммита НАТО в Гааге призвал французского лидера Эммануэля Макрона "привлечь союзников ЕС к формированию новой архитектуры безопасности Европы". Турция, не являющаяся страной Евросоюза, в качестве страны Североатлантического договора остаётся союзником ЕС и надеется на развитие собственной обороны в контексте развития нового комплекса безопасности Европы.

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Об этом сообщила администрация Эрдогана. В свою очередь Bloomberg отмечает, что Турция стремится уговорить Францию на совместное производство европейской системы противоракетной обороны.

Речь о ЗРК SAMP/T. Как утверждают информаторы издания, "Турция давно стремится получить одобрение Макрона на закупку европейских систем и зеленый свет на продажу SAMP/T", потому что это должно ускорить планы Анкары по строительству собственного противоракетного щита "Стальной купол" в течение ближайших двух-трех лет.

SAMP/T – наземный зенитный ракетный комплекс, применяющий ракеты семейства Aster. Эти ЗРК предназначены для противовоздушной защиты механизированных подразделений, а также противовоздушного прикрытия любых стационарных объектов от массированного нападения широкого класса воздушных целей, включающих самолеты, крылатые и баллистические ракеты.

Комплекс SAMP/T производится европейским консорциумом Eurosam, образованным двумя странами, Францией и Италией.

Таким образом, на фоне формирования новой архитектуры безопасности Европы, Эрдоган рассчитывает получить SAMP/T.

На прошлой неделе, учитывая развитие конфликта между Израилем и Ираном, Эрдоган приказал увеличить производство ракет средней и большой дальности.

Как утверждают источники Bloomberg, Эрдоган рассчитывает на признание Турции, "с ее второй по величине армией НАТО", важной для безопасности континента.

Также издание напоминает, что Эрдоган уже неоднократно обращался к Макрону с просьбой поставки SAMP/T – последний раз это было в 2020 году – однако Макрон отвечал отказом.

Как рассказал в интервью OBOZ.UA дипломат, чрезвычайный и полномочный посол Украины, представитель Украины в ЕС в 2008-2010 годах Андрей Веселовский, сейчас Анкара активно укрепляет собственную оборонную независимость, и все больше дистанцируется от американской военно-политической поддержки.

Напомним, что во время встречи министра обороны Украины Рустема с главой Министерства иностранных дел Турции Хаканом Фиданом украинская сторона призвала Анкару инвестировать в оборонно-промышленный комплекс и поддержать ВСУ необходимой техникой. Но в ответ министр Фидан лишь заверил, что Турция будет оставаться на стороне Украины и мирных усилий.

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