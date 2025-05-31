Украина предложила Турции инвестировать в оборонно-промышленный комплекс: названы ключевые отрасли

Министр обороны Украины Рустем Умеров провел встречу с главой Министерства иностранных дел Турции Хаканом Фиданом, во время которой обсудили усиление партнерства в военной сфере. Украинская сторона призвала Анкару инвестировать в оборонно-промышленный комплекс и поддержать ВСУ необходимой техникой.

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Об этом Умеров сообщил на своей Facebook-странице и показал фото со встречи. Он поблагодарил Турцию за последовательную поддержку, активную роль в посредничестве и усилия на пути к справедливому миру. В ответ министр Фидан заверил, что Турция будет оставаться на стороне Украины и мирных усилий.

Первый заместитель министра обороны Сергей Боев озвучил перечень ключевых направлений, где Украина рассчитывает на помощь:

инвестиции в оборонно-промышленный комплекс;

поставки техники и систем ПВО;

боеприпасы для противовоздушной обороны;

снаряды основных калибров;

усиление наших дальнобойных возможностей.

"Имеем значительный потенциал для развития оборонного сотрудничества с Турцией", - подчеркнул Умеров.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский проинформировал турецкую делегацию о ситуации на фронте: несмотря на большие потери, враг не прекращает атак и пытается прорвать оборону. Отдельно было акцентировано на росте угроз – Россия усиливает мобилизацию, активизирует обстрелы гражданской инфраструктуры и наращивает темпы производства вооружений.

Руководители украинской разведки, генерал-лейтенант Кирилл Буданов и генерал-майор Вадим Скибицкий, отметили, что стратегическая цель кремля остается неизменной: полная оккупация Украины. Это требует постоянной готовности к защите и усиления международной поддержки.

"Вместе с моей командой подчеркнул: Украина стремится к миру. Мы готовы к длительному прекращению огня – и созданию надежных гарантий безопасности, над которыми уже работаем с партнерами. Усиливая Украину – гарантируем надежный и длительный мир", – заявил Умеров.

Как сообщал OBOZ.UA, министр иностранных дел Турции Хакан Фидан прибыл в Украину 29 мая. Его визит в нашу страну продлится два дня. Но визиту Фидана в Киев предшествовала двухдневная поездка в страну-агрессора РФ.

В Москве глава МИД Турции встречался с кремлевским главой Владимиром Путиным, а также с главным переговорщиком от России Владимиром Мединским.

Основной темой визита стали мирные переговоры по войне в Украине и дальнейшие шаги после прямых переговоров между Москвой и Киевом в Стамбуле. Кроме этого, Фидан и глава МИД России Сергей Лавров обсуждали региональные вопросы, включая Сирию и сектор Газа.

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