'США все больше зависят от Турции': дипломат объяснил политические 'заигрывания' Трампа с Эрдоганом

Турция все меньше зависит от США, а Дональду Трампу придется искать способ, как заинтересовать Эрдогана. Успех запланированного визита турецкого лидера в Вашингтон — под большим знаком вопроса.

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Об этом в интервью OBOZ.UA рассказал дипломат, чрезвычайный и полномочный посол Украины, представитель Украины при ЕС в 2008-2010 годах Андрей Веселовский. По его словам, Анкара активно укрепляет собственную оборонную независимость и все больше дистанцируется от американской военно-политической поддержки.

"Дональд Трамп уже объявил о намерении вместе с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом добиваться скорейшего завершения войны в Украине. Он подчеркнул, что Эрдоган сохраняет уникальную способность вести диалог как с Путиным, так и с Зеленским", — отметил Веселовский.

Ожидается, что глава Турции в ближайшее время посетит США. Однако, по словам дипломата, американская сторона пока не имеет реальных рычагов давления на Анкару: ни торговля, ни безопасность не является достаточным рычагом влияния, потому что Турция постепенно полагается только на собственные силы.

"Турция уже производит собственные самолеты, объявила о планах строительства ядерных подводных лодок — для чего именно, неизвестно, но заявление сделано. Турки также производят танки, артиллерию, и в целом имеют самую большую армию в Европе. Это существенно изменило баланс в отношениях с Вашингтоном", — подчеркнул Веселовский.

Он добавляет, что сейчас США больше зависят от Турции, чем наоборот. И это четко понимают не только в Белом доме, но и в Израиле. При необходимости Турция способна нанести Израилю серьезный удар, тогда как Израиль не имеет эффективных ответов на такую потенциальную угрозу.

"Трамп это понимает, Турция — тоже. Именно поэтому американскому экс-президенту перед визитом придется "подсластить пилюлю" — предложить какую-то выгодную инициативу, чтобы получить благосклонность Эрдогана. Но согласится ли на это турецкий лидер — большой вопрос", — резюмировал украинский дипломат.

Однако, как отмечает посол, Вашингтон имеет очень ограниченные инструменты влияния на Анкару, и попытка Трампа "подсластить" отношение Эрдогана к себе может не дать ожидаемого эффекта.

Как сообщал OBOZ.UA, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ищет встречи с американским коллегой Дональдом Трампом в Белом доме. По мнению турецкого лидера, укрепление стратегического партнерства с США имеет решающее значение для региональной стабильности на фоне того, как Турция стремится стать ведущим посредником в решении вопросов от Украины до Сирии.

Со своей стороны, президент США Дональд Трамп хочет привлечь Эрдогана к процессу прекращения войны в Украине. Лидеры двух государств уже провели продуктивный телефонный разговор, что подтвердил Трамп в публикации на своей странице в соцсети Truth Social. Он отметил, что во время беседы обсуждали ряд важных глобальных вопросов.

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