"Эпоха разоружения закончилась": Сибига заявил, что Украине больше не нужны разрешения на нанесение ударов по России с большого расстояния

Украина больше не нуждается в разрешениях третьих стран для нанесения дальнобойных ударов по военным целям на территории России. Такие действия являются реализацией права Украины на самооборону, предусмотренного статьей 51 Устава ООН.

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Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Его слова процитировали в Telegram-канале МИД.

По словам Сибиги, Украина и в дальнейшем будет проводить асимметричные операции с помощью собственного вооружения против законных военных целей на территории России. Министр отметил, что война перешла на новый этап, на котором ключевую роль играют воздушные силы, инновационные разработки и беспилотные технологии.

"Мы находимся на новом этапе войны, когда решающая борьба ведётся в воздухе, а преимущество определяет способность создавать инновации, разрабатывать новые виды вооружений и беспилотных технологий. И здесь мы продвигаемся вперёд", — заявил он.

Сибига назвал условия устойчивого мира

Глава МИД также обозначил четыре составляющие, которые, по его словам, необходимы для достижения прочного мира. Среди них: юридически обязывающие двусторонние гарантии безопасности со стороны США, военное присутствие партнеров в Украине при американской поддержке, членство Украины в Европейском Союзе и дальнейшее укрепление украинской армии вместе с пакетом помощи для сдерживания новой агрессии.

О нефтяной отрасли РФ и предложении Путину

Сибига также заявил, что в 2022–2025 годах среднесуточная добыча нефти в России сократилась на 7%. По его словам, только в течение первых пяти месяцев 2026 года в РФ было остановлено более 1700 нефтяных скважин.

Отдельно министр подчеркнул, что украинское предложение о завершении войны является реалистичным и осуществимым. По его словам, это шанс для режима Владимира Путина избежать коллапса. Самому российскому лидеру следует признать, что он не сможет достичь своих целей в Украине военным путем.

Напомним, вечером 3 июля российские захватчики массированно атаковали Сумы с помощью КАБ и дронов-камикадзе, убив как минимум четырех мирных жителей, среди которых был один ребенок. На фоне этого министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал мир ответить на действия страны-террористки не словами, а делами.

Также OBOZ.UA сообщал, что глава МИД заявил, что для прекращения российско-украинской войны необходимо лишить страну-агрессора ресурсов, позволяющих ей продолжать боевые действия. Комплексное давление на Москву должно заставить Кремль отказаться от дальнейшего ведения войны.

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