'Мы переходим в мир без правил': Макрон предостерег, что сейчас не время для нового империализма или колониализма

Президент Франции Эммануэль Макрон предупредил, что мир сейчас вступает во "время без правил", когда старые международные нормы и соглашения становятся все менее действенными. По его словам, сейчас не время для нового империализма или колониализма, ведь это лишь усиливает глобальные риски.

Макрон призвал Европу укреплять собственную позицию и активно защищать свои интересы на мировой арене. Об этом шла речь на Экономическом форуме в Давосе.

Макрон прямо раскритиковал подходы президента США Дональда Трампа, отметив, что последний стремится подчинить Европу торговыми пошлинами.

"Это принципиально неприемлемо", – подчеркнул он.

Французский лидер подчеркнул необходимость создания механизмов, которые позволят Европе защищать собственные экономические и политические интересы.

"Европа должна защищаться, и такие механизмы есть, чтобы избежать угрозы торговли и международной стабильности", – отметил он.

Президент Франции призвал страны ЕС к солидарности и активной роли в формировании правил глобальной экономики, чтобы противостоять рискам империалистических или колониальных практик на международной арене.

"Сейчас не время для нового империализма или нового колониализма. Это время сотрудничества для решения глобальных проблем для наших сограждан", – резюмировал он.

Напомним, ранее финский президент Александр Стубб заявил, что видит три сценария по Гренландии на фоне посягательств на арктический остров со стороны президента США Дональда Трампа. Большинство вариаций носит негативный характер.

В то же время глава минфина США Скотт Бессент заявлял, что Европе жизненно необходима поддержка Соединенных Штатов в сфере безопасности, потому что если бы Вашингтон не помогал Киеву, в Украине произошел бы "коллапс". Так же и Европа зависима от США, поэтому ей нужно изменить свою позицию по Гренландии.

Как сообщал OBOZ.UA, вследствие потенциальной угрозы со стороны армии США для Гренландии Европа рассматривает вариант "коалиции желающих" как основу для нового военного альянса без участия США, но с вероятным членством Украины.

