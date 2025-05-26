"Надо подготовиться": в России сделали новое заявление о переговорах с Украиной и вспомнили Трампа

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что пока нет "понимания" относительно продолжения переговоров с Украиной и места их проведения. По его словам, сначала "нужно подготовиться" к следующему раунду.

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Соответствующее заявление Песков выдал в разговоре с прессой в понедельник, 26 мая. По его словам, пока у Москвы "нет понимания", как будут проходить переговоры с Киевом в дальнейшем.

"Пока по продолжению переговорного процесса и по месту проведения понимания нет. Нужно подготовиться к следующему раунду. Поэтому пока об этом говорить преждевременно", – сказал он.

Песков также сообщил, что проект "меморандума о будущем мирном договоре" пока не передавали Украине. По его словам, документ нуждается в тщательной выверке и подготовке, поскольку это серьезный проект.

Пресс-секретарь диктатора Владимира Путина добавил, что РФ продолжит реализовать стамбульские договоренности, в том числе относительно обмена пленными.

По словам Пескова, начало переговорного процесса – это важное достижение.

"Мы действительно признательны американцам и лично президенту США Дональду Трампу за содействие в организации и запуске этого процесса", – сказал он.

Он также заявил, что РФ и США – "в самом начале" возвращения двусторонних отношений в рабочее состояние.

Кроме того, Песков заявил, что Путин в понедельник примет министра иностранных дел Турции. Он и Хакан Фидан обсудят двусторонние отношения.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным СМИ, переговоры между Украиной и РФ при посредничестве Ватикана могут начаться в течение трех-четырех недель, если обе стороны будут готовы. При этом ранее сообщалось, что Кремль не хочет посредничества Святого Престола, в том числе из-за позиции РПЦ, сосредотачиваясь на технических переговорах в Стамбуле.

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