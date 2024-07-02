Экстренный визит Орбана в Украину: что задумал самый пророссийский лидер ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл в Киев с неанонсированным визитом 2 июля, чтобы встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Это его первый визит с начала полномасштабной войны.

Видео дня

Встреча проходит через день после того, как к Венгрии на полгода перешло председательство в Совете Евросоюза, а также через несколько дней после эмоционального разговора Орбана с Зеленским на полях саммита ЕС в Брюсселе.

Как отмечается, визит был согласован после переговоров по венгерскому нацменьшинству Закарпатья. Вопрос о соблюдении его прав является одной из самых громких претензий Будапешта к Киеву. Якобы если Украина согласится на все предложения Венгрии в этом направлении, то Орбан обещает не "ставить палки в колеса" на пути Украины в ЕС.

При этом, как сообщил спикер главы венгерского правительства Берталан Хаваши, главная тема встречи – "возможность достижения мира".

О том, что стоит за визитом Виктора Орбана в Украину, – в материале OBOZ.UA.

Если будет продолжен язык ультиматумов, то говорить не о чем

"На мой взгляд, визит Орбана связан с началом переговоров с ЕС, потому что Венгрия, во-первых, председательствует с 1 июля на следующие полгода, а во-вторых, она выдвинула фактически ультиматум и, скорее всего, будет блокировать наши переговоры на уровне ЕС. Это и не удивительно, потому что на сегодняшний день Орбан является союзником Путина в Евросоюзе, и он ведет себя таким образом. В общем это положительный момент, что Орбан наконец приехал в Украину. Возможно, это знак начала определенного политического примирения между странами, возможность начать хоть какой-то диалог" – такое мнение в эксклюзивном комментарии для OBOZ.UA высказал народный депутат Украины, председатель парламентского Комитета по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству Александр Мережко.

Александр Мережко считает, что все же примириться и начать полноценный диалог будет сложно после всех блокировок со стороны Орбана решений по помощи Украине со стороны ЕС, которые нам очень дорого стоили. После его заявлений, в которых венгерский лидер отказывал Украине в суверенитете, что является абсолютно недопустимым. За это надо, безусловно, извиняться, считает Мережко. В нынешней ситуации Орбану будет сложно восстановить какой-то даже не положительный, а скорее нейтральный имидж в глазах украинского общества и украинского государства.

По мнению Мережко, многое будет зависеть от того, с какими идеями приехал Орбан. Если он, например, будет ставить ультиматумы или в дальнейшем будет шантажировать вопросом о правах венгерского национального меньшинства в Украине, вряд ли имеет смысл общаться с ним в дальнейшем.

"И все же я считаю, что ему нужно предоставить какой-то шанс на диалог. Может, что-то изменилось, может, он что-то понял после более чем двух лет войны, – говорит Александр Мережко. – Я за то, чтобы дать ему шанс, но каких-то иллюзий у меня по отношению к нему нет, нам будет очень сложно в переговорах с Венгрией".

"Может ли Орбан быть посредником в переговорах между Украиной и РФ? Я очень в этом сомневаюсь. Дело в том, что, во-первых, он – союзник Кремля в Европе. То есть он не является нейтральной стороной, которая могла бы предупредить о нейтральном процессе. Во-вторых и в-главных, он не оказывает влияния на Кремль, а Кремль оказывает влияние на него. К примеру, Китай оказывает влияние на Россию, которая в отношении него является младшим партнером. А здесь ситуация противоположная, поэтому я исключаю полностью, что Орбан может сыграть роль медиатора, посредника", – отметил Мережко.

Орбан хочет подправить имидж и показать: он не безнадежен

Как известно, Венгрия взяла на себя председательство в Европейском Союзе с 1 июля. Мне кажется, что именно поэтому для Орбана это естественный и логичный шаг – сделать первый визит в этом качестве именно в Киев. Во-первых, он здесь не был с начала войны. Во-вторых, позиция Венгрии в ЕС в силу своей специфики, особенностей и невосприятия многих моментов в отношении Украины стала также раздражителем и для всех членов Евросоюза. Конечно, Орбану нужно как-то исправить этот негативный имидж, потому что он уже много взял на себя негатива. Нужно исправить ситуацию, и таким жестом он делает шаг навстречу европейцам и демонстрирует, что, мол, я не такой безнадежный" – такое мнение в эксклюзивном комментарии OBOZ.UA высказал украинский дипломат Игорь Долгов, который возглавлял посольства Украины в ФРГ, Турции, Бельгии и Грузии, миссию Украины при НАТО, был заместителем министра иностранных дел Украины и заместителем министра обороны Украины.

По мнению дипломата, нынешний визит Орбана вряд ли сразу же принесет положительные для Украины результаты. Вряд ли удастся снять все эти проблемы, которые накопились в последние годы в отношениях между Венгрией и Украиной. В то же время этот контакт важен не только как символ того, что первый визит лидер страны, председательствующей в ЕС, совершает именно в Киев, но также как демонстрация нового качества Украины в контексте начала ее переговоров с ЕС.

"Я хочу лишь подчеркнуть, что у Украины всегда была готовность идти навстречу в разумных пределах. То, что мы делаем в направлении предоставления прав нацменьшинствам, соответствует подходам Венецианской комиссии и отвечает основным принципам отношения к национальным меньшинствам внутри ЕС. А уже то, что требуют или пытаются требовать у Киева венгры, превышает существующие в Европейском Союзе стандарты и содержит несколько немотивированных, необоснованных, неправомерных требований или желаний в адрес Украины. Нужно идти шаг за шагом, сортировать, отбирать то, что можно сделать, то, что нельзя сделать, и то, что Украина не будет делать при любых условиях. Никто не собирается и не будет, я уверен, говорить о возможном изменении Конституции Украины только потому, что есть какие-то требования от Венгрии, ведь так можно зайти далеко", – отмечает Игорь Долгов.

Удастся ли сторонам приблизить свои переговорные позиции, пока сказать сложно, считает Игорь Долгов. Дипломат подчеркивает, что по-прежнему эти попытки не прекратились, но были безрезультатными. Самая глубокая встреча состоялась в январе этого года, когда глава Офиса президента Украины Ермак и министр иностранных дел Украины Кулеба встретились с министром иностранных дел Венгрии в Ужгороде, но переговоры тоже не имели результата.

"Нацменьшинский" шантаж

Главный аргумент, которым Будапешт блокирует помощь и евроинтеграционные стремления Украины, – мнимые притеснения национального венгерского меньшинства.

"Венгрия не будет поддерживать Киев ни в одном вопросе международных отношений, пока Украина не восстановит прежние права этнических венгров на своей территории" – эти слова Орбан и его чиновники повторяют всегда, когда дело касается любого украинского вопроса.

8 декабря 2023 года Верховная Рада Украины приняла Закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины об учете экспертной оценки Совета Европы и его органов по правам национальных меньшинств (сообществ) в отдельных сферах". Этот документ решил все спорные вопросы относительно венгерского нацменьшинства в Украине, по крайней мере, так считают как в Совете Европы, Европейской комиссии, так и сами украинские венгры.

Однако в начале марта этого года страны-члены ЕС получили от Венгрии документ с претензиями к Украине по отношению к венгерскому национальному меньшинству. Будапешт все еще требует восстановления прав на свободное использование венгерского языка и политическое представительство на всех уровнях, в частности в Верховной Раде. Венгры утверждают, что защита нацменьшинств является одним из приоритетов, о которых идет речь в переговорах по вступлению Украины в ЕС, поэтому они и требуют возобновления прав нацменьшинств венгерской общины до 2015 года.

"Вопреки предыдущим обещаниям, потребности представителей венгерской общины в Украине были проигнорированы, например в случае определения предметов, которые должны преподаваться на украинском языке в школах венгерского меньшинства", – говорится в документе.

В настоящее время Венгрия добилась внесения в документ о переговорах с Украиной по вступлению в Евросоюз требований по защите нацменьшинств.

"После оживленных дебатов в Брюсселе были достигнуты договоренности: все венгерские условия были включены в рамочный документ переговоров с Украиной", – говорится в сообщении главы МИД Венгрии.

Он уточнил, что в документе "говорится, что Украина должна вернуть права, отобранные у закарпатских венгров в последние годы".

Наиболее резонансные требования венгерской стороны на сегодняшний день – признание школ даже с одним венгерским классом – венгерскими, отмена нормы о том, какой процент венгров должен жить на определенной территории для признания ее венгерской, внесение изменений в избирательное законодательство, чтобы обеспечить представительство венгров в Верховной Раде, не требовать у государственных деятелей знать государственный язык, позволяя им использовать венгерский.

Венгрия председательствует в ЕС – это нехорошо

Венгрия взяла на себя ротационное председательство в Совете ЕС 1 июля. Это означает, что Будапешт будет шесть месяцев определять приоритеты политики Евросоюза, получив дополнительные рычаги влияния на формирование повестки дня.

Вот как этот факт для европейских СМИ прокомментировал высокопоставленный дипломат ЕС: "Я принимаю таблетки, чтобы успокоиться, когда говорю об этом вопросе, потому что он становится действительно смешным… на каждом повороте дороги вы видите, как венгры мешают способности Украины бороться с агрессором".

Хотя Виктор Орбан и объявил завершение "военного конфликта" в Украине одним из приоритетов во время председательства его страны в Совете ЕС, пока в венгерской повестке дня на ближайшие полгода нет ни одного пункта в поддержку Украины. Об этом заявил представитель Венгрии при ЕС Балинт Одор. На вопрос, чего следует ожидать в отношении России, которая продолжает вести войну против Украины, а также в сфере помощи Киеву, Одор ответил, что Будапешт будет "внимательно следить за развитием событий и вносить в повестку дня все аспекты при необходимости, но основной приоритет Венгрии во время предстоящего председательства – противодействие нелегальной миграции".

Также, по словам Одора, Будапешт как глава Совета ЕС ставит перед собой задачу "сбалансировать" процессы расширения Союза на фоне ускоренной процедуры предоставления статуса кандидата Украине и Молдове. Что это значит, трудно понять, но вряд ли что-то позитивное для Украины. Ведь, например, официальные лица ЕС ожидают, что переговоры, по сути, начнутся уже во время председательства Польши, которая заступает с 1 января 2025 года, – именно из-за антиукраинской позиции Венгрии.