'Экономика РФ несет значительные убытки': Стармер отметил улучшение положения Украины после введения Трампом санкций

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что перспективы Украины улучшаются после того, как президент США Дональд Трамп ввел санкции против российских нефтяных компаний. По его словам, это усиливает давление на Москву и ограничивает ее возможности финансировать войну.

Стармер отметил, что союзники стали осторожно оптимистичными относительно влияния усиленной санкционной политики Вашингтона. Об этом политик рассказал в интервью агентству Bloomberg 27 октября.

"Мы сейчас в лучшем положении", – заявил британский чиновник. "На прошлой неделе произошли действительно значительные события".

Санкции против "Роснефти" и "Лукойла" стали переломным моментом

На прошлой неделе Трамп объявил о новом раунде ограничений, направленных против ОАО "Роснефть" и ОАО "Лукойл". Это стало результатом многомесячных усилий европейской дипломатии, которая настаивала на более жестком подходе к Кремлю.

Стармер подчеркнул, что коллективные действия Лондона, Вашингтона и ЕС уже имеют "глубокое влияние на экономику РФ".

"Самым большим событием я бы назвал то, что мы сделали в отношении санкций. Мы наложили санкции на все нефтяные гиганты, затем президент Трамп наложил санкции на двух нефтяных гигантов, а ЕС выпустил свой последний пакет в течение нескольких дней. Это имело глубокое влияние на экономику России", – заявил британский чиновник.

Колебания США беспокоили союзников

Европейские чиновники частно выражали беспокойство из-за изменчивости позиции Трампа по войне. Он то давил на Киев по "соглашению", то угрожал России санкциями, а затем встречался с Путиным на Аляске.

Хотя европейские страны четко осознают риск того, что Трамп может снова изменить свою позицию, однако есть надежда, что новые санкции США станут поворотным моментом.

Давление на Китай и страны, покупающие российскую нефть

Стармер сообщил, что в воскресенье разговаривал с Трампом по телефону о давлении на Китай, чтобы тот прекратил покупать российскую нефть, поскольку важно "продолжать" усилия, направленные на то, чтобы поставить российскую экономику под давление.

"Трамп встречается с президентом Си на этой неделе. Я говорил с ним вчера о встрече, которую он проведет с президентом Си, поэтому я считаю, что это важно в этом отношении", – пояснил британец.

Премьер-министр заявил, что хотя на прошлой неделе его "поразил тот факт, что Индия и Китай также уменьшили свою зависимость" от России, его послание Пекину такое: "Всем нужно прекратить покупать российскую нефть".

Стармер также добавил, что обсуждал с Трампом поставки Украине ракет дальнего радиуса действия. На прошлой неделе Киев заявил, что использовал британские ракеты Storm Shadow для ударов по территории России.

Замороженные активы РФ должны работать на Украину

Глава правительства Великобритании призвал европейских союзников ускорить принятие решения об использовании замороженных активов российского центрального банка для помощи Украине, утверждая, что в сочетании с санкциями это может показать Путину, что поддержка Украины Западом продлится дольше, чем способна российская экономика поддерживать войну.

По словам Стармера, европейские лидеры хотят попытаться установить временные рамки для этого, чтобы можно было принять окончательное решение как можно скорее.

"Экономика России, безусловно, испытывает значительный ущерб, и поэтому нам нужно продолжать работать над санкциями. Это моя оценка, которая также является оценкой ЕС", – заявил политик.

Стармер также отметил, что длительные сроки заключения, вынесенные на прошлой неделе так называемым российским посредникам, которые подожгли лондонский склад, послужат сдерживающим фактором для любого, кто рассматривает возможность сотрудничества с российскими разведывательными службами.

Как сообщал OBOZ.UA, 27 октября российская нефтяная компания "Лукойл" заявила, что хочет продать зарубежные активы после введения ограничений США. Эта новость появилась через несколько дней после того, как Соединенные Штаты наложили санкции на компанию и все ее дочерние компании.

23 октября министерство финансов США ввело санкции против крупных российских нефтяных компаний "Роснефть", "Лукойл" и их дочерних фирм. Вашингтон призвал Москву немедленно согласиться на прекращение огня в Украине.

Первый заместитель председателя совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отреагировал на ужесточение американских санкций против российской нефтяной отрасли. По его словам, США совершили "акт войны против России" Кроме того, в очередном приступе агрессии Медведев пригрозил усилить обстрелы Украины.

Президент США Дональд Трамп отреагировал на заявление диктатора Владимира Путина, который накануне назвал новые санкции Соединенных Штатов такими, что "не повлияют на экономику России". Американский президент сказал журналистам, что готов "посмотреть на эффект через шесть месяцев", намекнув на неизбежный результат действия ограничений.

