'Единая гарантия для Украины': Курносова заявила, что с Россией нужно сделать то же, что с Германией после Второй мировой

В случае прекращения российско-украинской войны Украине необходимо получить гарантии безопасности, которые будут гарантировать, что РФ не повторит акт агрессии в будущем. Одним из ключевых факторов в этом контексте является смена власти в России.

Видео дня

Также необходимо осуществить демилитаризацию и денацификацию РФ. Об этом в эксклюзивном интервью OBOZ.UA рассказала российская оппозиционерка Ольга Курносова.

Гарантии безопасности

Россия всегда нарушала все договоры, поэтому в случае прекращения нынешней войны есть вероятность повторения агрессии. По словам Курносовой, единственной гарантией безопасности для Украины, которая на десятилетия закроет путь российской армии в Украину, может быть только денацификация России.

"Если приводить примеры, то нечто подобное происходило с Германией после второй мировой войны. Предполагается достаточно глубокая перестройка страны – демилитаризация, демократизация самой России и т.д. Но, конечно, на такие меры Кремль никогда не пойдет. Итак, единственный способ – это изменить в России власть и вместе с Западом провести демилитаризацию. Других способов я не вижу", – заявила Курносова.

Напомним, декабря президент Украины Владимир Зеленский пообщался в телефонном режиме с представителями команды президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Речь шла, в частности, о "ключевых вещах, которые могут гарантировать окончание войны". В разговоре также принимали участие Андрей Гнатов и Рустем Умеров.

Как сообщал OBOZ.UA, постоянный представитель Соединенных Штатов Америки при НАТО Мэтью Уитакер сделал новое заявление о возможности мира в Украине. По его словам, Киев и Москва сейчас якобы "ближе, чем когда-либо" к заключению мирного соглашения о прекращении войны.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!