Зеленский поговорил с Уиткоффом и Кушнером о 'ключевых вещах, которые могут гарантировать окончание войны'

В субботу, 6 декабря, президент Украины Владимир Зеленский пообщался в телефонном режиме с представителями команды президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Речь шла, в частности, о"ключевых вещах, которые могут гарантировать окончание войны".

В разговоре также участвовали начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов и секретарь СНБО Рустем Умеров. Об этом в Telegram сообщил Владимир Зеленский. Он отметил, что переговоры были предметными и очень конструктивными. И за это он поблагодарил всех участников разговора.

"Мы уделили внимание многим аспектам и довольно быстро обсудили ключевые вещи, которые могут гарантировать окончание кровопролития и снять угрозу третьего вторжения России, а также угрозу невыполнения Россией ее обещаний, как это уже не раз было в прошлом", – рассказал президент.

Зеленский отметил, что Украина настроена работать честно с американской стороной и в дальнейшем, чтобы реально принести мир.

"Договорились о следующих шагах, форматах разговора с Америкой. Спасибо президенту Трампу за такой интенсивный подход к переговорам. Жду Рустема Умерова и генерала Гнатова с подробным отчетом. Не все можем обсудить по телефону, поэтому нужно детально поработать с командами над идеями и предложениями. Наш подход – все должно быть способным сработать, каждая важная вещь для мира, безопасности и восстановления. Спасибо!" – резюмировал президент.

Что предшествовало

В пятницу, 5 декабря, состоялась шестая встреча украинской и американской сторон за последние две недели. В ней приняли участие специальный посланник по вопросам мира Стив Уиткофф, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров и начальник Генерального штаба ВСУ генерал Андрей Гнатов. Уже 6 декабря они встретятся снова.

Как сообщал OBOZ.UA, вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал неудачу в завершении российско-украинской войны своим "самым большим разочарованием" за время пребывания в должности. Он считал, что уговорить российского диктатора Владимира Путина прекратить агрессию против соседнего государства будет легче, чем "помирить" Израиль с террористами ХАМАС.

В то же время Вэнс похвастался собственным "оптимизмом", заявил о "значительном прогрессе" в "мирных переговорах" Вашингтона с Москвой и анонсировал в ближайшем будущем "хорошие новости".

