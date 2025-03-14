'Дьявол кроется в деталях': Зеленский объяснил, как россияне будут пытаться саботировать режим прекращения огня

Предложенное в ходе переговоров Соединенными Штатами 30-дневное прекращение огня не будет соблюдаться, даже если руководство страны-агрессора РФ и согласится на него. Так или иначе, но оккупанты будут саботировать перемирие.

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Как передает журналист OBOZ.UA, об этом 14 марта говорил президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с журналистами.. Украинский лидер отметил: в Москве намеренно выдвигают множество тех или иных условий, "чтобы втянуть в диалог", который россиянам нужен только для затягивания времени.

"Русские говорят, что мы за ceasefire ("прекращение огня", англ. – Ред.), мы всегда были "за", но…". И вот здесь, после "но", как говорится, дьявол в деталях. Потому что они начинают предлагать вам детали для того, чтобы втянуть в диалог, для того чтобы отсрочить те или иные процессы", – пояснил президент и добавил, что "мы уже видим сегодня детали".

Это украинский президент пытался донести до американцев и во время переговоров в Саудовской Аравии и еще раньше.

"Почему в Джидде я не пошел в длинные диалоги о деталях? Я понимал, чем это может закончиться. Мы говорили партнерам – вы будете видеть, что "русские" будут пытаться вовлечь любой процесс в детали", – отметил Владимир Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA, российский диктатор Владимир Путин заявил, что РФ якобы соглашается на прекращение огня. Причем, была выдвинута масса деталей, о которых сейчас говорит украинский лидер.

"Мне кажется, что в реакции, которую мы вчера видели от Путина, было больше бравады. Почему я говорю бравада? Во-первых, звучит очень странно. К примеру, а что там будет с мобилизацией, что там будет с поставками? Военное положение предполагает мобилизацию. То есть я не вижу в такой постановке вопроса смысла. Я вижу в этом только пиарную браваду, чтобы сказать, что Россия "за, но на своих условиях", – заметил президент.

Владимир Зеленский уверен, что реакция США на такую российскую игру в детали будет обязательно. Однако пока неясно, какой именно будет эта реакция.

"Если сейчас будет сильный ответ Соединенных Штатов, они им не дадут играть. А если будут шаги, которых Россия не опасается, россияне будут затягивать процесс", – предположил украинский лидер.

По его словам, такой "сильный ответ" – это максимальные дополнительные санкции и военная помощь Украине на более мощном уровне – США могут дать. Но это будет зависеть от того, чем закончится их предложение о тишине на 30 дней.

Отметим: принимавший участие в переговорах в Саудовской Аравии госсекретарь США Марко Рубио ранее выразил надежду, что РФ примет предложение о перемирии. По его словам, режим прекращения огня на линии столкновения можно будет отслеживать, поскольку есть "много глаз на земле и сверху".

В свою очередь Владимир Зеленский подтвердил, что Украина готова к 30-дневному перемирию, предложенному США во время переговоров в Саудовской Аравии, "чтобы президент США видел, чтобы Европа, все были в союзе, чтобы заставить РФ к окончанию войны".

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