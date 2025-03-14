'Американцы все больше вникают в суть': Зеленский сказал, обсуждались ли в Джидде территориальные вопросы

На переговорах украинской делегации с представителями США в Джидде поднимался вопрос оккупированных территорий. Решение его является самым сложным после прекращения огня. И американцы начинают понимать это и все больше вникать в сущность территориального вопроса.

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Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с журналистами. Он подчеркнул: американские партнеры знают, что Украина никогда не признает оккупированные территории российскими.

По словам Зеленского, вопрос территорий не был в списке для решения на этих переговорах, однако он обсуждался.

"Аджендой эта тематика не была. В официальном документе, с которым вышли команды после встречи, вопроса территорий нет. Но это не значит, что этот вопрос не поднимался. Поднимались разные вопросы. Американцы все больше и больше вникают в суть. Например, город Энергодар. Люди живут, дети учатся и так далее. То есть у них есть своя долгая жизнь. У них есть семьи. У них есть, извините, кладбище, куда они ходят цветы положить. То есть есть жизнь. И нельзя просто сказать, например: вот вам станция, а город – это отдельно", – объяснил президент.

Зеленский подчеркнул, что вопрос территорий самый сложный из тех, которые придется решать после прекращения огня. И именно он станет точкой опоры для окончания войны.

"Вопрос территорий сложнее всего, после вопроса ceasefire (прекращение огня. – Ред.). Почему? Потому что ceasefire разблокирует путь сторон к окончанию войны. А территории, я считаю, реально будут точкой, которая дает возможность после решения этого вопроса закончить войну. И поэтому я считаю, что это такие два сложных момента. Первый сложен, потому что нужна смелость и политическая воля. Второй – потому что это сложный диалог", – сказал лидер государства.

Владимир Зеленский в очередной раз подчеркнул, что Украина никогда не признает оккупированные территории российскими, и это хорошо знают американские партнеры.

"Партнеры знают наши красные линии, что мы не признаём оккупированные территории территориями РФ и не признаем. Это моя политическая воля как президента. И это политическая воля нашего народа. Это нарушение международного права и Конституции Украины", – подчеркнул президент.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп также подтвердил, что на переговорах с Украиной Соединенные Штаты обсуждали территориальный вопрос. Он намекнул, что речь шла и о Запорожской АЭС, которая станет элементом окончательного мирного соглашения.

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