'Две вещи': Рютте объяснил, как помешать Путину напасть на страны НАТО

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время двухдневного саммита в Берлине заявил, что предотвратить возможную агрессию России против стран Альянса можно только при двух условиях... По его словам, без их выполнения ситуация с безопасностью на континенте будет стремительно ухудшаться.

О ходе и итогах саммита сообщает немецкое издание BILD. В материале также приводятся заявления участников встречи и совместная декларация европейских лидеров.

В Берлине завершился двухдневный саммит, посвященный Украине, который собрал лидеров европейских государств, руководство НАТО и представителей США. Центральной темой переговоров стали перспективы достижения справедливого мира и поддержка Украины в условиях войны.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отдельно отметил необходимость не допустить расширения российской агрессии на страны Альянса. По его словам, сдерживание Владимира Путина напрямую зависит от двух факторов – сохранения силы Украины и существенного увеличения оборонных расходов стран НАТО в соответствии с решениями, принятыми на саммите Альянса в Гааге.

"Если мы сделаем эти две вещи, мы будем достаточно сильными, чтобы защитить себя, и Путин никогда не попытается напасть на НАТО", – заявил Рютте.

Он также предостерег, что перевооружение Европы должно произойти быстро, поскольку, по оценкам разведки, обострение ситуации с безопасностью возможно уже в 2027 году. В качестве доказательства угрозы со стороны России Рютте привел данные о том, что Москва направляет более 40% государственного бюджета на военные нужды.

Участие в берлинском саммите приняли президент Украины Владимир Зеленский, канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министры Польши, Италии, Дании, Норвегии, Швеции и Нидерландов, а также президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. США представляли специальный посланник Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.

По итогам встречи была обнародована совместная декларация глав государств и правительств Европы, которая подтверждает политическую, военную и экономическую поддержку Украины. В то же время, как отмечает издание, ряд практических вопросов – в частности конкретные параметры мирного урегулирования и долгосрочные гарантии безопасности – остаются открытыми.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Брюсселе состоялся двухдневный саммит Европейского совета, на котором решится важнейший для Украины вопрос будущего финансирования. Лидерам Евросоюза предложили выбрать между привлечением средств через бюджет ЕС или же предоставлением репарационного кредита под залог замороженных активов РФ.

Фон дер Ляйен назвала мир в Украине целью нынешней встречи, для чего нужно обеспечить финансирование функционирования страны на следующие два года.

Фон дер Ляйен напомнила, что в 2026-2027 годах Украина потребует 137 млрд евро – две трети этих средств (то есть 90 млрд евро) обязался покрыть Евросоюз. С этой целью фон дер Ляйен вынесла на голосование два предложения:

привлечение средств через бюджет Евросоюза;

либо предоставление так называемого репарационного кредита с использованием российских активов.

