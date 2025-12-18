Без решения никто не уйдет: в Брюсселе начался решающий саммит ЕС по репарационному кредиту Украине

В Брюсселе стартует двухдневный саммит Европейского совета, на котором решится важнейший для Украины вопрос будущего финансирования. Лидерам Евросоюза предложат выбрать между привлечением средств через бюджет ЕС или предоставлением репарационного кредита под залог замороженных активов РФ.

Об этом перед встречей заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она предупредила, что переговоры будут продолжаться до принятия решения по финансированию Украины. В них также будет участвовать президент Украины Владимир Зеленский.

Без решения никто не уйдет

Фон дер Ляйен назвала мир в Украине целью нынешней встречи, для чего нужно обеспечить финансирование функционирования страны на следующие два года. Фон дер Ляйен напомнила, что в 2026-2027 годах Украине потребуется 137 млрд евро – две трети этих средств (то есть 90 млрд евро) обязался покрыть Евросоюз. С этой целью фон дер Ляйен вынесла на голосование два предложения:

привлечение средств через бюджет Евросоюза ;

; или предоставление так называемого репарационного кредита с использованием российских активов.

"Мы не оставим Европейский Совет без решения по финансированию Украины на следующие два года. Один из этих двух вариантов должен быть согласован в Европейском Совете", – подчеркнула президент Еврокомиссии.

Позиция Бельгии

Урсула фон дер Ляйен также отметила, что полностью разделяет требования Бельгии по распределению финансовых рисков между всеми страна Евросоюза. По ее словам, в последние дни это очень активно обсуждалось с бельгийским премьером Бартом де Вевером.

"Вполне понятно, и я это поддерживаю, что если мы одобрим репарационный кредит, риск должен быть разделен между нами всеми. Вопрос солидарности является одним из основных принципов Европейского Союза", – добавила она.

"Репарационный кредит" для Украины: что это

Сейчас ЕС может использовать для поддержки Украины только доходы, полученные от суверенных российских активов, а не сами эти активы. Украина же в последние годы регулярно просит конфисковать эти средства в качестве компенсации за разрушения, нанесенные Россией.

"Чистая" конфискация напугала страны Евросоюза своими вероятными юридическими последствиями и созданием прецедента отчуждения активов государства на международном уровне. Поэтому в ЕС придумали альтернативный план, который и прозвали "репарационным кредитом".

Так, Еврокомиссия предлагает использовать для кредита Украине и основную сумму замороженных российских активов, которая оценивается в 140 млрд евро. Предполагается, что:

Украина будет возвращать этот кредит только в случае, если Россия после войны заплатит репарации ;

; депозитарий Euroclear получит полную компенсацию стоимости переданных в пользу Украины активов.

Как уже сообщал OBOZ.UA, администрация американского президента Дональда Трампа призывает отдельные страны ЕС не поддерживать план использования замороженных российских активов для финансирования Украины. Из-за отсутствия договоренности ЕС рассматривает альтернативные варианты поддержки.

