Во время встречи президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина на Аляске в частности будет обсуждаться вопрос обмена территориями. Однако конкретные решения по этому поводу будет принимать Украина.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп в комментарии журналистам на борту президентского самолета, направляющегося в Анкоридж. Он отметил, что не собирается вести переговоры вместо Украины.

"Это (вопрос обмена территориями – Ред.) будет обсуждаться, но я должен позволить Украине принять это решение. И я думаю, что они примут правильное решение. Но я здесь не для того, чтобы вести переговоры вместо Украины. Я здесь для того, чтобы усадить всех за стол переговоров. Если мы достигнем прогресса, я буду обсуждать это", – сказал Трамп.

Также глава Белого дома сказал, что США предоставят Украине определенные гарантии безопасности совместно со странами Европы, но это не будет сделано под эгидой НАТО.

Журналисты попросили Трампа прокомментировать российские удары по Украине ночью накануне саммита. В ответ президент США высказал предположение, что таким образом Путин пытается усилить свою позицию на переговорах.

"Он пытается создать сцену. В его понимании, это поможет им заключить лучшую сделку. На самом деле, это вредит им. Но, по его мнению, это поможет им заключить более выгодную сделку, если они смогут продолжить убийства. Возможно, это просто его гены. Но он думает, что это дает ему силу в переговорах. Я думаю, что это вредит ему, но я поговорю с ним об этом позже", - сказал Трамп.

