Украина не отзывала разрешение на эксгумацию польских захоронений: в правительстве Польши призвали не верить фейкам

Украинские власти не останавливали эксгумацию польских захоронений. А информация, которую распространяют в интернете о якобы отзыве Киевом разрешений на проведение эксгумационных работ, является фейком, цель которого – поссорить поляков с украинцами.

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Об этом заявил заместитель министра культуры и национального наследия Польши Мацей Врубель. Его видеообращение обнародовано на официальной странице правительства РП в соцсети X.

"Стоп фейковым новостям! В интернете распространяется ложная информация о якобы отзыве согласия на эксгумацию в Украине. Это ложь! Есть только одна правда – эксгумации продолжаются и будут продолжаться", – говорится в сообщении польского правительства.

Мацей Врубель в своем видеообращении подчеркнул, что Украина не останавливала выдачу разрешений на проведение эксгумаций польских захоронений в Украине.

А тот фальшивый документ и запись, которые распространяют в сети, созданы искусственным интеллектом. ИИ использовал изображение профессора Анджея Оссовского – руководителя польской группы по проведению эксгумационных работ в Пужниках Тернопольской области.

"Так выглядит современная дезинформация. Это чистая манипуляция, которая имеет целью нас поссорить и привести к хаосу", – подчеркнул Врубель.

Заместитель министра культуры отметил, что вопросом создания этого фейка уже занимаются польские спецслужбы.

"Это также четко опроверг министр культуры Украины, который назвал эту информацию "вредной пропагандой". Эксгумации продолжаются и в дальнейшем будут продолжаться", – подчеркнул польский чиновник.

Мацей Врубел призвал поляков не верить фейкам, а перед тем, как распространять такую информацию, сначала проверить ее источник.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее министр культуры и стратегических коммуникаций Украины Николай Точицкий сообщил, что информация о якобы решении ведомства приостановить поисковые и эксгумационные работы в Пужниках не соответствует действительности. Соответствующий "документ" за его подписью, является фейком, направленным на подрыв исторического конструктивного диалога между Украиной и Польшей.

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