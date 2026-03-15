Экспорт технологий и совместное производство: Зеленский рассказал подробности украинского предложения Drone Deal на $50 млрд

Украина предлагала США масштабную Drone Deal, то есть соглашение о дронах, чуть меньше года назад. Вашингтон до сих пор не принял решение, но за это время заинтересованность нашими технологиями продемонстрировали многие другие страны.

Об этом во время общения с журналистами в воскресенье, 15 марта, сообщил президент Владимир Зеленский. Он уточнил, что Киев хотел "начать экспортную инфраструктуру" для наших БпЛА, в частности беспилотников на базе ИИ, соответствующих технологий, а также систем радиоэлектронной борьбы.

В обмен украинская сторона хотела бы получить деньги и дефицитные средства защиты против баллистики. Фактически, речь шла об обмене системы защиты от БпЛА на систему защиты от ракет.

"Поэтому наше предложение заключалось в том, что мы можем предоставить систему, и Соединенные Штаты должны быть первыми, поскольку они ощутимо нас поддерживают оружием против баллистики и являются стратегическим партнером Украины. Вот почему мы предложили Соединенным Штатам соглашение о дронах", – объяснил Зеленский.

Drone Deal предусматривает различные форматы работы

Предложение Украины – это масштабный проект системы, в которой могли бы работать около 200 компаний. Многолетняя сделка оценивалась в 35–50 миллиардов долларов.

"Выбор будет делать именно сторона Соединенных Штатов. Можно выбирать: сегодня, например, этот перехватчик... Завтра другой, другая компания с новой технологией. Надо быть гибкими", – сказал глава государства.

Также наша страна готова к запуску совместных предприятий в формате 50/50. Там работали бы украинские и американские инженеры, а беспилотники были бы доступны для использования обеими сторонами.

"США получат наши технологии. Наши предприятия увеличат объемы производства. Половина продукции пойдет на нашу передовую, – этого должно хватить, – а половина мощностей, которые сейчас не могут производить больше из-за финансового дефицита, пойдет нашим партнерам... Если у нас будут свободные мощности, но работоспособные, мы это сделаем, потому что это хорошо для нашего экспорта", – отметил Зеленский.

Заинтересованность была, но решения до сих пор нет

По словам президента Украины, глава Белого дома Дональд Трамп якобы проявил заинтересованность, как и американские военные.

"Я никогда не слышал, что Соединенные Штаты не заинтересованы", – подчеркнул он. Впрочем, документы по Drone Deal так и не были подписаны.

"У меня нет ответа, почему. Возможно, это произойдет позже, но я не уверен", – сказал Зеленский.

Сейчас Украина налаживает сотрудничество с другими государствами, которых заинтересовали наши ВПК-проекты. "Мы говорили со странами Европы относительно дронов – и с ними уже есть договоренности. И к нам поступали такие запросы с Ближнего Востока, из стран Залива – очень конкретные запросы с прямыми предложениями, большими предложениями. Были предложения и из Африки и нескольких других стран", – рассказал президент.

"Мы хотели сохранить отношения с американцами и Европой и показать приоритетность. Сейчас такая ситуация с соглашением о дронах. Как видите, у нас есть первые производственные линии в Германии. Они работают. Только что началось в Великобритании, у нас также производство в Дании. И это хорошее начало новых оборонных взаимоотношений", – подытожил он.

– По данным СМИ, премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху обратился к Украине с просьбой организовать телефонный разговор с президентом Владимиром Зеленским. Основной темой должен стать обмен опытом в сфере перехвата иранских "Шахедов", но переговоры пока не состоялись из-за сложностей с графиками сторон.

– Кроме того, возможность внедрения в своих Силах самообороны ударных беспилотников украинского производства рассматривает Япония. Правительство страны изучает характеристики украинских дронов и сравнивает с аналогами других государств.

