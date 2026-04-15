'Хуже не может быть': Зеленский заявил, что Украина уже испытывает дефицит ракет к Patriot

Владимир Зеленский сообщил о серьезной нехватке ракет к системам ПВО Patriot, которая уже ощутимо влияет на оборонительные возможности Украины. Дальнейшее затягивание войны и глобальные конфликты конфликты могут привести к еще большему дефициту вооружения.

Нынешняя ситуация с обеспечением ракетами для систем противовоздушной обороны является критической. Об этом президент заявил в интервью немецкому телеканалу ZDF.

Зеленский говорит, что Украина уже испытывает острый дефицит и худшего сценария сложно представить.

Опираясь на внешние факторы, которые влияют на объемы военной помощи. В частности, активизация событий на Ближнем Востоке приводит к перераспределению ресурсов международных партнеров, что прямо сказывается на поддержке Украины.

Президент Украины заявил, что часть международных посредников сейчас больше сосредоточена на других регионах, в частности на контактах с Ираном.

Также Зеленский предложил помощь в разблокировании Ормузского пролива: "Ормузский пролив закрыт, и мы хотим его открыть. У нас уже есть опыт блокирования Черного моря. Америка нас еще не просила".

Ранее OBOZ.UA сообщал, что президент Владимир Зеленский заявил, что война в Иране может стать причиной задержки поставок в Украину ракет к зенитным ракетным комплексам Patriot. Это может произойти уже в ближайшем будущем.

