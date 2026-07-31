Драпатый приказал приостановить укомплектование штурмовых полков личным составом – медиа

В штурмовых подразделениях Сухопутных войск Украины приостановили пополнение личным составом. Соответствующеераспоряжение, по данным СМИ, поступило от нового главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого.

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Решение вызвало беспокойство среди военных относительно дальнейшей судьбы подразделений. Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на собственные источники.

Приостановка пополнения и переводов

По словам военных, с 26 июля штурмовые полки больше не получают новых бойцов из батальонов резерва и территориальных центров комплектования.

"Мы теперь не можем брать людей из БРЕЗов и ТЦК", – сообщил один из собеседников.

Также приостановлены переводы военнослужащих из других частей в штурмовые подразделения. Единственная возможность попасть в такие части на данный момент – возвращение военных, самовольно покинувших часть до 12 июня, через соответствующие процедуры.

Первое ограничение для штурмовых подразделений

Как отмечает издание, это первый случай, когда высшее военное командование ограничивает штурмовые полки в пополнении личного состава.

Ранее отдельные подразделения, в частности 225-й и 425-й полки, имели расширенные возможности по комплектованию. Один из них был увеличен до более чем 10 тысяч военнослужащих, что значительно превышает стандартную численность полка.

Другие штурмовые подразделения таких возможностей не имели, несмотря на эффективную работу на фронте.

Возможные причины и реакция

По информации источников, решение может быть связано с расследованиями нарушений в некоторых штурмовых подразделениях, в частности фактов жестокого обращения с военными.

На этом фоне в штурмовых полках возникли опасения относительно возможного расформирования или изменений в их структуре.

Официального подтверждения или объяснения причин такого решения со стороны командования пока нет.

Напомним, военнослужащему, которого подозревают в избиении капеллана и подполковника во время службы в полку "Скала", избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Речь идет о двух отдельных эпизодах насилия, произошедших в Харьковской области в 2025 году.

Ранее сообщалось, что в марте этого года, во время прохождения базовой военной подготовки, скончались трое военнослужащих, у которых диагностировали пневмонию. По имеющимся данным, все трое погибших были военнослужащими именно полка "Скала".

Как сообщал OBOZ.UA, сотрудники Государственного бюро расследований задержали и сообщили о подозрении младшему сержанту 425-го отдельного штурмового полка "Скала". Ему инкриминируют избиение капеллана и подполковника в Харьковской области.

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