От $1,5 тысячи до миллионов: OBOZ.UA узнал актуальные "тарифные сетки" украинских взяточников

В Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) недавно сообщили о разоблачении очередного высокопоставленного чиновника, который за 2,2 млн долларов помогал львовскому предпринимателю застроить военный городок. Это одна из крупнейших зафиксированных взяток за последние несколько недель. Впрочем, подобные случаи – лишь верхушка коррупционного айсберга, ведь аналогичных схем по всей стране – тысячи.

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Журналисты OBOZ.UA изучили материалы десятков уголовных дел, чтобы выяснить, за какие "услуги" украинцы чаще всего платят неправомерную выгоду, сколько стоит "закрыть вопрос" на разных уровнях и какой реальный размер этого "коррупционного налога".

За что чаще всего дают взятки и почему дела "теряются"

Согласно с данными Единого государственного реестра судебных решений, в прошлом году статья 368 Уголовного кодекса Украины (получение неправомерной выгоды должностным лицом) упоминалась почти в 68 тысячах приговоров. Но эта цифра не отражает реальных масштабов проблемы. Значительная часть возбужденных уголовных дел разваливается или "пропадает" еще на стадии досудебного расследования, так и не дойдя до обвинительного приговора. Еще чаще: взяточничество происходит вне поля зрения правоохранителей.

Сегодня львиная доля коррупционных дел касается схем уклонения от мобилизации. Цены в этой сфере четко структурированы и зависят от "уровня безопасности" и гарантий: дешевле всего обойдется приобретение фиктивной брони, тогда как попытка откупиться уже после задержания представителями ТЦК или на блокпосту обойдется значительно дороже.

В Украине сформировались целые коррупционные сети со своими фиксированными "прайсами". Как свидетельствуют материалы уголовного производства № 752/8516/25, организаторы одной из таких схем установили следующие расценки:

6,5 тыс. долларов — за фиктивное трудоустройство на предприятие с целью получения брони;

12 тыс. долларов — за полный пакет документов для выезда за границу через то же фиктивное трудоустройство;

10 тыс. грн ежемесячно – за поддержание действующей брони (после уплаты первоначального взноса в размере $6,5 тыс.).

"Схема функционирования группы предусматривает, что лица, фиктивно трудоустроенные в ООО "Глобал Билд Инжиниринг" с целью уклонения от мобилизации, ежемесячно выплачивают 10 000 грн в виде так называемого "налога" за действующее бронирование на банковскую карту", – отмечается в материалах судебного дела.

Официальным владельцем ООО "Глобал Билд Инжиниринг" является Сергей Толстиков из Покровского района Донецкой области, а в качестве основного направления деятельности указано строительство. Фирма является активным участником государственных закупок и в целом выиграла тендеры на впечатляющую сумму в 1,8 млрд грн (в частности, 531,8 млн грн от "Укртрансгаза", 428,7 млн грн – от одного из департаментов Херсонской ОГА и 280,4 млн грн — от КП "Местные дороги Херсонщины").

Журналисты-расследователи проекта Bihus.info ранее связывали эту компанию с заместителем председателя Херсонской ОГА Антоном Самойленко.

Отметим: окончательного приговора по этому делу суд еще не вынес, поэтому в соответствии со ст. 62 Конституции Украины, фигуранты дела считаются невиновными, пока их вина не будет доказана в законном порядке.

Избежать призыва через государственный сектор, как показывает судебная практика, иногда обходится дешевле. Например, в материалах дела № 461/5522/26 говорится о том, что во Львове мать заплатила 1,5 тыс. долларов за трудоустройство своего сына рабочим в цех "Львовского государственного авиационно-ремонтного завода" с целью дальнейшего бронирования.

Зато на улице или во время проверки документов суммы существенно возрастают:

2 тыс. долларов требовали сотрудники полиции в Александрии от водителя элитного кроссовера Lexus RX за то, чтобы не доставлять его в районный ТЦК (дело № 404/8063/26).

5 тысяч гривен за аналогичную "услугу" пытался дать правоохранителю житель Вышгородского района Киевской области (дело № 363/1792/26).

Полицейский от денег отказался, в результате чего тот, кто дал взятку заплатил 17 тыс. грн штрафа за попытку подкупа должностного лица и все равно был направлен в ТЦК.

10 тысяч гривен предлагал патрульным на блокпосту в Иванковском районе житель Бучи.

Правоохранители также зафиксировали преступление, а нарушитель получил аналогичный штраф в размере 17 тыс. грн.

За что еще украинцы платят взятки

Отдельным и чрезвычайно прибыльным направлением коррупционного бизнеса остается медицинская сфера, где чиновники за вознаграждение устанавливают фальшивые группы инвалидности, дающие право на отсрочку или снятие с воинского учета.

В ходе масштабных обысков в "Винницкой городской клинической больнице № 1" правоохранители обнаружили и изъяли 919 тыс. грн и 202 тыс. долларов наличными. Многие купюры лежали в отдельных конвертах с подробной "бухгалтерией" и фамилиями клиентов:

"Чорная-III 1 т. $, Романенко, повт. II гр. 2 т. $, Продиус, повт. III-3 гр. 1,5 т. $, Алексеенко 500 $ – (пособие по уходу), Ратушный перв. III 1р – 2т.$" (из материалов дела № 27/25415/26).

Впрочем, военная тема – не единственная, где чиновники находят возможности для обогащения. Схемы продолжают функционировать практически во всех государственных структурах:

Государственная миграционная служба: Главный специалист Белоцерковского отдела ЦМУ ГМС согласился за 1 800 $ незаконно выдать разрешения на временное проживание в Украине шести гражданам Узбекистана (дело № 759/19315/26).

Госаудитслужба: В Чернигове должностное лицо Северного офиса вымогало 30 тысяч долларов у представителя КП "Черниговводоканал" за сокрытие выявленных во время проверки убытков и нарушений. Чиновница признала вину, пошла на сделку со следствием и получила два года условно (дело № 750/6743/26).

Госпродпотребслужба: Большинство должностных лиц отдают предпочтение иностранной валюте, но встречаются и те, кто работает с гривной. Заместитель начальника ГУ Госпродпотребслужбы в Волынской области требовал 100 тыс. грн от предпринимателя, который владеет магазином на АЗС в селе Сырники, обещая "не создавать проблем" во время инспекции (дело № 161/14086/26).

ГП "Леса Украины": По данным детективов НАБУ, должностные лица "Центрального лесного офиса" получили 2 млн грн неправомерной выгоды от владельца ООО "Ярко и КО" и "Форест-Яр" Ярослава Романишина. За эти деньги чиновники организовали отпуск и реализацию вне учета незаконно срубленной древесины (дело № 991/9334/26). В настоящее время по делу продолжается досудебное расследование.

Почему система продолжает работать? Все вышеприведенные случаи – это лишь небольшая часть производств, процессуальные документы по которым попали в судебный реестр за последние несколько недель. Несмотря на годы реформ и развитие антикоррупционной инфраструктуры, система вымогательства и дачи взяток остается укоренившейся.

Главная причина этого – отсутствие реальной и неотвратимой строгой ответственности. Исследование судебных решений показывает: в большинстве случаев должностные лица заключают соглашения со следствием и получают условные сроки наказания, а дающие взятки платят относительно символические штрафы, суммы которых в разы меньше тех средств, которыми они пытались откупиться.

Если вам известно о подобных коррупционных схемах или вы столкнулись с вымогательством взятки, присылайте информацию, документы и подтверждения на нашу электронную почту: [email protected].