Сначала – о главном термине:

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учетная ставка (ставка рефинансирования, ключевая ставка) - это процентная ставка, по которой центральный банк страны (к примеру, у нас - НБУ, в США - уникальная фактически частная контора ФРС) предоставляет [нарисованные им] деньги в качестве кредита коммерческим банкам, для последующих операций этих банков.

Изредка она бывает и отрицательной, превращаясь в плату за хранение денег, уплачиваемую тому, кто согласился их взять: редко, но и такое происходило.

Так, в течение периода 2012-2016 отрицательную учётную ставку, случалось, ненадолго устанавливали:

Европейский центральный банк (ЕЦБ),

Дания,

Швейцария,

Швеция,

Япония,

Венгрия.

Трамп, будь его воля, ввёл бы ее, возможно, и сейчас, но ему мешает ФРС.

Дело в том, что дешёвые деньги вследствие низкой учётной ставки (не обязательно отрицательной!) влекут:

падение курса национальной валюты, чем облегчают экспорт (дёшево!) и усложняют импорт (дорого!),

инфляцию,

но также:

инвестиции и спрос (деньги выгодно вкладывать, а не хранить, ибо инфляция их обесценивает, а депозиты дешёвые, но при этом дешёвы и кредиты),

чем стимулируется производство и, следовательно, занятость -

правда, лишь в том случае, если этим мощным инструментом грамотно пользуются;

дорогие же деньги, как правило, ничего хорошего не означают.

В завершение - вот учётная ставка в некоторых странах:

Швейцария 0

Сингапур 0,95

Япония, Таиланд 1

Швеция 1,75

Болгария 1,81

Дания 1,85

Тайвань (это, напоминаю, не страна) 2

Канада 2,25

страны ЕЦБ (Германия, Франция, Италия, Испания и др.) 2,4

Южная Корея 2,75

КНР 3

Израиль 3,5

США, Великобритания, Польша 3,75

Австралия 4,35

Индия 5,25

ЮАР 7

Беларусь 11,5

Россия 14

Бразилия 14,25

Украина 15 (в 2022-м году был скачок с 10 до 25)

Казахстан 16,75

Египет 19

Иран 23

Аргентина 29

Турция 37

Венесуэла 59,12