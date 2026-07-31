Блог | Почему дорогие деньги хуже дешевых и когда за кредит платит не кто берёт, а кто дает
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Сначала – о главном термине:
учетная ставка (ставка рефинансирования, ключевая ставка) - это процентная ставка, по которой центральный банк страны (к примеру, у нас - НБУ, в США - уникальная фактически частная контора ФРС) предоставляет [нарисованные им] деньги в качестве кредита коммерческим банкам, для последующих операций этих банков.
Изредка она бывает и отрицательной, превращаясь в плату за хранение денег, уплачиваемую тому, кто согласился их взять: редко, но и такое происходило.
Так, в течение периода 2012-2016 отрицательную учётную ставку, случалось, ненадолго устанавливали:
Европейский центральный банк (ЕЦБ),
Дания,
Швейцария,
Швеция,
Япония,
Венгрия.
Трамп, будь его воля, ввёл бы ее, возможно, и сейчас, но ему мешает ФРС.
Дело в том, что дешёвые деньги вследствие низкой учётной ставки (не обязательно отрицательной!) влекут:
падение курса национальной валюты, чем облегчают экспорт (дёшево!) и усложняют импорт (дорого!),
инфляцию,
но также:
инвестиции и спрос (деньги выгодно вкладывать, а не хранить, ибо инфляция их обесценивает, а депозиты дешёвые, но при этом дешёвы и кредиты),
чем стимулируется производство и, следовательно, занятость -
правда, лишь в том случае, если этим мощным инструментом грамотно пользуются;
дорогие же деньги, как правило, ничего хорошего не означают.
В завершение - вот учётная ставка в некоторых странах:
Швейцария 0
Сингапур 0,95
Япония, Таиланд 1
Швеция 1,75
Болгария 1,81
Дания 1,85
Тайвань (это, напоминаю, не страна) 2
Канада 2,25
страны ЕЦБ (Германия, Франция, Италия, Испания и др.) 2,4
Южная Корея 2,75
КНР 3
Израиль 3,5
США, Великобритания, Польша 3,75
Австралия 4,35
Индия 5,25
ЮАР 7
Беларусь 11,5
Россия 14
Бразилия 14,25
Украина 15 (в 2022-м году был скачок с 10 до 25)
Казахстан 16,75
Египет 19
Иран 23
Аргентина 29
Турция 37
Венесуэла 59,12