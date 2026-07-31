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Александр Кирш
Александр Кирш
Экономист

Блог | Почему дорогие деньги хуже дешевых и когда за кредит платит не кто берёт, а кто дает

Банковские карточки в руке. Иллюстрация
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Сначала – о главном термине:

учетная ставка (ставка рефинансирования, ключевая ставка) - это процентная ставка, по которой центральный банк страны (к примеру, у нас - НБУ, в США - уникальная фактически частная контора ФРС) предоставляет [нарисованные им] деньги в качестве кредита коммерческим банкам, для последующих операций этих банков.

Изредка она бывает и отрицательной, превращаясь в плату за хранение денег, уплачиваемую тому, кто согласился их взять: редко, но и такое происходило.

Так, в течение периода 2012-2016 отрицательную учётную ставку, случалось, ненадолго устанавливали:

Европейский центральный банк (ЕЦБ), 

Дания, 

Швейцария, 

Швеция, 

Япония, 

Венгрия.

Трамп, будь его воля, ввёл бы ее, возможно, и сейчас, но ему мешает ФРС.

Дело в том, что дешёвые деньги вследствие низкой учётной ставки (не обязательно отрицательной!) влекут:

падение курса национальной валюты, чем облегчают экспорт (дёшево!) и усложняют импорт (дорого!), 

инфляцию, 

но также:

инвестиции и спрос (деньги выгодно вкладывать, а не хранить, ибо инфляция их обесценивает, а депозиты дешёвые, но при этом дешёвы и кредиты), 

чем стимулируется производство и, следовательно, занятость -

правда, лишь в том случае, если этим мощным инструментом грамотно пользуются;

дорогие же деньги, как правило, ничего хорошего не означают.

В завершение - вот учётная ставка в некоторых странах:

Швейцария 0

Сингапур 0,95

Япония, Таиланд 1 

Швеция 1,75 

Болгария 1,81 

Дания 1,85 

Тайвань (это, напоминаю, не страна) 2

Канада 2,25 

страны ЕЦБ (Германия, Франция, Италия, Испания и др.) 2,4 

Южная Корея 2,75 

КНР 3 

Израиль 3,5 

США, Великобритания, Польша 3,75 

Австралия 4,35

Индия 5,25 

ЮАР 7

Беларусь 11,5

Россия 14 

Бразилия 14,25 

Украина 15 (в 2022-м году был скачок с 10 до 25) 

Казахстан 16,75 

Египет 19 

Иран 23 

Аргентина 29

Турция 37 

Венесуэла 59,12

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