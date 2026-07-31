Во время одного из своих последних выступлений Владимир Путин рассказывал о том, что западные регионы Украины, оказывается, были подарком Сталина, который и думать не думал, что Советский Союз прикажет долго жить.

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Это, конечно же, обычная псевдоисторическая манипуляция российского президента. Сталин действительно вряд ли думал, что Советский Союз распадется. Однако никакой Украины для него не существовала, к статусу союзных республик он относился презрительно еще со времени своей знаменитой полемики с Лениным, когда Сталин, тогда еще нарком по делам национальностей Советской России, настаивал, чтобы все советские республики вошли в состав РСФСР в качестве автономий. Присоединение оккупированных территорий Польши именно к Украине (и Беларуси) было нужно Сталину исключительно для того, чтобы оправдать свой союз с Адольфом Гитлером. И украинцы тут были совершенно ни при чем.

Но за два десятилетия до событий, о которых вспомнил Путин, они провозгласили Западно-Украинскую Народную Республику и воевали за свою государственность. Сталин просто использовал борьбу украинского народа ради интересов совсем другой страны, России, которой на самом деле и был Советский Союз. И как раз этой стране он сделал самое большое количество подарков, о которых Путин старается не упоминать.

Большевики подарили Советской России украинский Таганрог с окрестностями. Антон Чехов не случайно называл себя украинцем, большинство населения в его родных краях действительно было украинского происхождения, русификация состоялась уже после присоединения к РСФСР.

Сталин присоединил к России огромную часть территории Финляндии - местное население просто покинуло завоеванные города и села.

Сталин присоединил к России латвийский уезд Абрене – уже после оккупации Латвии. И Ивангород - уже после оккупации Эстонии. Никто даже не удосужился объяснить жителям „братских" Латвийской ССР и Эстонской ССР, почему часть территории этих новых союзных республик внезапно стала российской.

Сталин присоединил к России Тыву, теперь известную как родина Сергея Шойгу. Тыва была частью территории Китая, но оказалась под самопровозглашенным российским протекторатом, а затем большевики провозгласили на этой территории марионеточную народную республику. Но и этого им оказалось мало: и Тыва стала автономной областью РСФСР.

Сталин присоединил к России часть восточной Пруссии, несмотря на то, что между созданной после Второй Мировой войны Калининградской областью и остальной территорией РСФСР даже не было общих границ. Не Литве же "подарил", не Польше – России. А Путин еще говорит, что Сталин не думал о крахе Советского Союза. Еще как думал и многое предусмотрел, расставлял геополитические капканы всюду, где только мог – и в 90-е годы оставленные в этих капканах мины начали взрываться.

Но вот только между "подарками" для украинцев и других народов Советского Союза и подарками для русских есть одна большая разница. Используя национальные интересы украинцев или белорусов Сталин усиливал государство, которым повелевал, сами же жители присоединенных территорий становились пасынками новой родины, подвергались репрессиям и, конечно же, русификации. А вот отдавая РСФСР территории других стран и народов, вождь и его наследники превращали их в Россию. И продолжают это делать по сей день, отменяя изучение украинского языка в регионах с 90-процентным преобладанием украинского населения или требуя усилить знание русского в республике с 90-процентным преобладанием тувинского.

Так что когда в Кремле попрекают соседей тем, что Сталин подарил, пусть сначала вспомнят о том, что Сталин отобрал.