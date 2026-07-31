Зеленский озвучил цифры потерь Украины и России в войне: много пропавших без вести

Потери российскойармии в войне с Украиной намного выше, чем потери украинской армии. В то же время точные цифры потерь сторон до сих пор неизвестны.

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Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Его слова приводит телеканал Fox News.

Что сказал Зеленский

Ведущий телеканала Брет Байер поинтересовался у украинского президента о примерных потерях российских оккупационных войск за более чем четыре года полномасштабной войны.

"Их потери – 1 миллион 600 тысяч в общей сложности, из них около 700 тысяч – погибшие. Примерно", – ответил Зеленский.

Затем Байер спросил, может ли он назвать потери украинских войск, но Зеленский заявил, что "это очень сложно сделать".

"Не хочу быть слишком откровенным в этом вопросе, потому что россияне поймут, что происходит с нашей армией. У нас около 50 тысяч погибших военных, а также около 400 тысяч раненых", – пояснил украинский лидер.

Фактически Зеленский подтвердил, что потери России в погибших примерно в 14 раз выше, чем у Украины, и отметил, что "есть очень большое количество пропавших без вести".

Напомним, ранее Владимир Зеленский заявлял, что российская армия не проиграла войну в Украине, однако существенно утратила инициативу на поле боя. Уже в течение длительного времени оккупанты не могут быстро наступать на фронте и потеряли 150 тыс. человек ради продвижения на полсотни километров.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что анализ американского Центра стратегических и международных исследований показал: в первой половине 2026 года соотношение потерь российской и украинской армий выросло до 8:1, тогда как в предыдущие годы оно составляло примерно 2–3:1. Одной из ключевых причин стали удары украинских дронов.

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