'Довольно уже': премьер Гренландии возмутился заявлениями Трампа об аннексии острова

В скором времени в Гренландии проведут встречу лидеров партий острова. Это решение было принято на фоне последних заявлений президента США Дональда Трампа о его возможной аннексии.

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Об этом премьер-министр Гренландии Муте Эгеде сообщил на своей странице в Facebook. Именно он инициирует эту встречу.

"На этот раз мы должны обострить наше неприятие Трампа. Мы не должны позволять, чтобы к нам дальше относились с неуважением. Хватит уже", – подчеркнул он в своем заявлении.

Эгеде также отметил, что "в определенном смысле" не может согласиться с заявлением Трампа, потому как действующий глава правительства попросил созвать лидеров партий как можно быстрее.

Что предшествовало

Дональд Трамп после того, как стал президентом США, не раз выражал убеждение, что Соединенные Штаты "получат Гренландию так или иначе". В частности, он пообещал поднять остров "до таких высот, которые вы никогда не считали возможными раньше".

В четверг, 13 марта, во время встречи с генсеком НАТО Марком Рютте президент США заявил, что думает, что аннексия Гренландии "произойдет", потому что это нужно "для международной безопасности".

Кроме того, конгрессмен-республиканец Бадди Картер внес на рассмотрение Конгресса США законопроект об изменении названия Гренландии и ее покупке. Документ призван предоставить полномочия Трампу вступать в переговоры с правительством Дании "при покупке" острова.

9 марта Трамп обратился к гренландцам, заявив, что США "готовы инвестировать миллиарды долларов, чтобы создать новые рабочие места и сделать вас богатыми".

Премьер-министр Гренландии Муте Эгеде, комментируя заявления Трампа, заявлял, что остров принадлежит его жителям и они сами будут решать свое будущее.

Как сообщал OBOZ.UA, в Гренландии на состоявшихся 11 марта выборах в парламент победила партия Demokraatit, которая выступает за отделение от Дании и провозглашение независимости. Ее лидер Йенс-Фредерик Нильсен отверг посягательство Трампа на остров.

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