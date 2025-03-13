'Мы заключим соглашение': Трамп не исключил аннексии Гренландии

Президент США Дональд Трамп заявил о планах на аннексию Гренландии. По его словам, планируется заключение соответствующего соглашения, поскольку Соединенным Штатам остров нужен "для международной безопасности".

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Такое заявление Трамп сделал 13 марта во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Овальном кабинете Белого дома. Он не уточнил, идет ли речь о присоединении острова военным путем, однако заявил, что "нам придется заключить соглашение относительно Гренландии".

"Я думаю, что аннексия Гренландии состоится. Нам придется заключить соглашение по Гренландии", – заявил Трамп в ответ на вопрос журналиста о видении возможной аннексии острова.

Он также заявил, что Гренландия нужна Штатам "для международной безопасности".

"Я раньше об этом не думал, но сейчас разговариваю с человеком (Рютте. – Ред.), который может быть очень влиятельным. Знаете, Марк, это нужно для международной безопасности. Многие наши "любимцы" курсируют у побережья, надо быть осторожными", – сказал американский лидер.

Рютте со своей стороны заявил, что не хочет вовлекать НАТО в этот вопрос:

"Это вопрос Крайнего Севера, Арктики. Что касается Гренландии, да, мы не присоединяемся к США. Я бы оставил это вне обсуждения, потому что не хочу втягивать НАТО в это. Но относительно Крайнего Севера и Арктики вы абсолютно правы".

Ранее американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на представителей Белого дома сообщило, что планы захватить Канаду, Гренландию и другие территории – это больше, чем просто разговоры.

Расширение территории Соединенных Штатов является частью видения нового "Золотого века", который Трамп пообещал на свой второй срок, пишет WSJ.

Журналисты обратили внимание, что Трамп после инаугурации повесил в Овальном кабинете портрет 11-го президента США Джеймса Полка, увеличившего территорию Штатов почти вдвое.

В частности, Полк аннексировал Техас и заставил Мексику уступить Калифорнию, Аризону, Нью-Мексико, Неваду, Юту и часть Колорадо и Вайоминга в обмен на 15 млн долларов.

Если лидеры стран Запада считают заявления Трампа частью его эпатажного образа, источники из Белого дома говорят о решимости президента США заполучить новые территории, которые он рассматривает как свое наследие, говорится в статье.

Как сообщал OBOZ.UA, в Гренландии на состоявшихся 11 марта выборах в парламент победила партия Demokraatit, которая выступает за отделение от Дании и провозглашение независимости. Ее лидер Йенс-Фредерик Нильсен отверг посягательство Трампа на остров.

9 марта Трамп обратился к гренландцам, заявив, что США "готовы инвестировать миллиарды долларов, чтобы создать новые рабочие места и сделать вас богатыми".

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