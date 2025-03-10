'Готовы сделать вас богатыми': Трамп призвал гренландцев стать частью США, там отреагировали

Президент США Дональд Трамп призвал жителей Гренландии поддержать присоединение к Соединенным Штатам накануне проведения парламентских выборов на острове. Он утверждает, мол, американцы готовы сделать гренландцев богатыми.

Видео дня

Об этом республиканец написал в своей соцсети Truth Social. Выборы в парламент Гренландии пройдут 11 марта.

"США решительно поддерживают право людей Гренландии определять собственное будущее. Мы и дальше будем заботиться о вас, как и после Второй мировой войны. Мы готовы инвестировать миллиарды долларов, чтобы создать новые рабочие места и сделать вас богатыми. И, если вы захотите, мы приветствуем то, чтобы вы стали частью самой большой нации в любой точке мира – Соединенных Штатов Америки", – высказался Трамп.

Ранее во время выступления в Конгрессе республиканец заявил, что США получат Гренландию "так или иначе", хотя и добавил, якобы он поддерживает право местных жителей на самоопределение.

Пока наибольшее количество мест в парламенте Гренландии занимает коалиция из партий инуитов Ataqatigiit ("Общество народа") и Siumut ("Вперед"), имеющих споры по вопросу о независимости острова. Как пишет The Guardian, крупнейшая оппозиционная партия – центристская Naleraq – тоже поддерживает независимость острова, но выразила готовность искать более "тесные связи" с США.

А вот действующий премьер-министр Муте Буруп Эгеде неоднократно отмечал, что Гренландия "не продается". И в ответ Трампу он заявил, что его комментарии были неуважительными.

"Мы заслуживаем того, чтобы к нам относились с уважением, и я не думаю, что американский президент делал это в последнее время с тех пор, как вступил в должность", – сказал политик.

Он добавил, что вмешательство американского лидера было, по сути, контрпродуктивным, оттолкнув некоторых людей от идеи более тесного сотрудничества с США. Эгеде, выступающий за независимость Гренландии от Дании, сказал, что территория должна теснее сотрудничать со странами, которые могут проявить к ней уважение и стать надежными союзниками. Он также назвал Трампа "очень непредсказуемым", заявив, что это часть более широкой проблемы.

"Мировой порядок колеблется на многих фронтах, и президент Соединенных Штатов очень непредсказуем, из-за чего люди чувствуют себя неуверенно", – добавил премьер.

Гренландия остается территорией Дании, а Копенгаген осуществляет контроль над внешней и оборонной политикой. В 2009 году датский парламент принял закон, разрешающий жителям Гренландии проводить голосование по независимости в любое время, которое они изберут. Крупнейшие гренландские партии пообещали созвать референдум об отделении острова от Дании, но не уточнили, когда это произойдет.

Как сообщал OBOZ.UA, в феврале на фоне планов президента Дональда Трампа купить Гренландию в СШАвнесли на рассмотрение Конгресса законопроект об изменении названия острова и его приобретении. "Выслужился" таким образом перед лидером конгрессмен-республиканец Эрл (Бадди) Картер.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!