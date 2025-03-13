На парламентских выборах в Гренландии победила партия, выступающая за независимость острова

В Гренландии на выборах в парламент победила правоцентристская оппозиционная Демократическая партия (Demokraatit), выступающая за отделение от Дании и провозглашение независимости. Ее лидер Йенс-Фредерик Нильсен уже отверг заявления президента США Дональда Трампа о планах присоединить остров к Соединенным Штатам.

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Demokraatit набрала почти 30% голосов и теперь должна сформировать коалицию с другими политсилами. Второе место заняла партия Naleraq ("Налерак"), также выступающая за независимость Гренландии, с результатом в 25% поддержки избирателей.

В то же время, предыдущая властная коалиция потеряла почти половину голосов избирателей по сравнению с предыдущими выборами.

В частности, партия "Инуит Атакватигиит" ("Народное сообщество"), возглавляемая премьер-министром Муте Эгеде, заняла третье место с 21% голосов.

Партия "Сиумут" ("Вперед"), партнер Эгеде в действующей левой коалиции, заняла четвертое место, получив около 15% голосов избирателей. Две другие партии набрали гораздо меньше: "Атассут" – 7%, а "Куллек" – чуть больше 1%.

Как пишет Bloomberg, обе партии действующей руководящей коалиции также выступают за независимость, но самая большая "Инуит Атакватигиит" не спешила с проведением референдума, а "Сиумут" обещала провести его в ближайшие четыре года.

Что обещала партия Demokraatit гренландцам

Победившая Демократическая партия среди прочего подчеркивает необходимость поддержки местного бизнеса и социальных программ.

Поскольку большинство гренландцев выступили против инициатив Трампа, ее избирательная кампания была сосредоточена больше на таких вопросах, как здравоохранение и образование, чем на геополитике.

Около 44 тыс. лиц из 57-тысячного населения Гренландии, большинство которых являются коренными инуитами (этническая группа коренных народов Северной Америки, проживающая на около трети северных территорий Канады), имели право проголосовать за избрание 31 депутата парламента и местного правительства.

Всего в избирательном бюллетене числилось шесть партий. Выборы прошли на 72 избирательных участках по всему острову.

Победитель выборов отверг посягательство Трампа на Гренландию

Лидер партии Demokraatit Йенс-Фредерик Нильсен отверг посягательства Трампа на Гренландию. Он заявил, что гренландцы должны сами определять свое будущее в процессе движения к независимости от Дании.

"Мы не хотим быть американцами. И мы не хотим быть датчанами. Мы хотим быть гренландцами, и в будущем мы хотим получить собственную независимость. И мы хотим сами построить свою страну", – сказал 33-летний Нильсен британскому телеканалу Sky News.

Почему Трамп претендует на Гренландию

Выборы в Гренландии прошли на фоне заявлений Трампа о его намерении присоединить остров к США путем покупки или другими способами.

9 марта в своей соцсети Truth Social он обратился к гренландцам, заявив, что Штаты "готовы инвестировать миллиарды долларов, чтобы создать новые рабочие места и сделать вас богатыми".

Гренландия – автономная учредительная страна в составе Королевства Дания и самый большой остров планеты, расположенный между Северным Ледовитым и Атлантическим океанами.

Около 300 лет Гренландия находится под контролем Дании, расположенной на расстоянии около 3 тысяч километров от нее.

Она самостоятельно управляет внутренними делами, однако за внешнюю и оборонную политику ответственна Дания.

Остров находится на пути к независимости по крайней мере с 2009 года, когда правительство в Копенгагене признало ее право на самоопределение в соответствии с международным правом. Четыре из пяти основных партий на выборах поддержали независимость, хотя и не согласились с тем, когда и как ее добиться.

Еще в 1867 году Государственный департамент США изучал возможность покупки Гренландии у Дании на условиях подобных приобретению Аляски.

Первая попытка США приобрести Гренландию была после Второй мировой войны, когда президент Гарри Трумэн предлагал Дании за остров 100 млн долларов, но получил отказ.

Действующий лидер Штатов Трамп сосредоточен на Гренландии, поскольку она расположена на стратегических воздушных и морских путях в Северной Атлантике и является домом для американской космической базы Питуффик, поддерживающей операции по предупреждению ракетного нападения и космического надзора.

Гренландия также имеет большие залежи редкоземельных минералов, необходимых для всего производства: от мобильных телефонов до технологий возобновляемой энергии.