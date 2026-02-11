'Дополнительных пауз не было': в НАТО опровергли информацию о задержке в поставке ракет для Patriot

Дефицит ракет-перехватчиков для систем Patriot в Украине, который стал причиной поражения энергетической инфраструктуры, не был связан с задержкой финансирования со стороны европейских доноров. Поставки в рамках программы PURL происходят без дополнительных пауз и не зависят напрямую от сроков оплаты.

Об этом заявил чиновник НАТО, причастный к деятельности программы PURL, в разговоре с журналистами в Брюсселе накануне заседания министров обороны государств-союзников. По правилам Альянса он общался на условиях анонимности.

По его словам, дефицит ракет-перехватчиков для Patriot в ВСУ в январе 2026 года, который стал одной из причин поражения украинской энергетической инфраструктуры, не был связан ни с задержками платежей от европейских доноров, ни с другими финансовыми проблемами. В НАТО также отрицают сам факт "задержки" поставки средств ПВО.

"С нашей точки зрения и с точки зрения США, задержек в поставках не было. То, что поставляется в рамках программы PURL, движется так быстро, как это позволяют логистические цепочки США. Дополнительных пауз в этой поставке не было", – подчеркнул представитель Альянса.

Он подчеркнул, что модель поставки американских средств ПВО построена таким образом, что вероятная "задержка с оплатой", о которой ранее заявляли в Киеве, не могла повлиять на темпы передачи вооружения.

"Мы постоянно ищем финансирование от союзников и партнеров для следующих пакетов, но между финансированием и поставками нет прямой связи. США не задерживают поставки по мотивам финансирования", – отметил чиновник.

В то же время в НАТО признают, что Украина действительно сталкивается с острым дефицитом противоракет. Представитель Альянса согласился с оценками президента Владимира Зеленского о недостатке критически важных боеприпасов, в частности перехватчиков PAC-3 и PAC-2.

По его словам, даже механизмы программы PURL не способны обеспечить необходимое количество ракет в ситуации, когда Россия пытается перегрузить украинскую ПВО массированными атаками.

Также в НАТО отметили сложность прогнозирования точных сроков поставки из-за специфики логистики.

"Невозможно предсказать, в какой именно день или неделю определенная ракета пересечет границу. Это зависит от логистической цепи, а не от финансирования", – пояснил чиновник Альянса.

По его словам, ракеты поступают так быстро, как только США могут их доставить.

"Но понятно, что Зеленский разочарован, потому что ему нужно гораздо больше", – подытожил чиновник НАТО.

Что предшествовало

23 января президент Владимир Зеленский заявил, что на Всемирном экономическом форуме в Давосе он договорился с американским коллегой Дональдом Трампом о поставках пакета ракет PAC-3 для систем Patriot.

Во время встречи с журналистами 30 января Зеленский заявил, что нехватка финансирования привела к дефициту ракет ПВО в Украине.

"США не дают нам ракеты бесплатно. По-разному можем к этому относиться. Это проплачивается Европой, и транш по PURL не был проплачен. Ракеты не пришли. Я просто констатирую, что происходит", – говорил он.

Как сообщал OBOZ.UA, экс-директор ЦРУ объяснил, почему Украина получает ограниченные партии ракет к системам противовоздушной обороны Patriot. По его словам, предоставление Украине дополнительных ракет является сложной задачей для США, поскольку они проводят ряд операций в различных регионах мира.

