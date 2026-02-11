'США должны быть очень осторожными': экс-директор ЦРУ объяснил, почему Украина получает ограниченные партии ракет к Patriot

Предоставление Украине дополнительных ракет для систем противовоздушной обороны Patriot является сложной задачей для Соединенных Штатов Америки. Сейчас американцы проводят ряд операций в различных регионах мира.

Об этом в интервью "Радио Свобода" сказал Дэвид Петреус – генерал армии США в отставке, бывший директор ЦРУ и экс-командующий объединенных вооруженных сил в Ираке и Афганистане. У него спросили, видит ли он потенциал для усиления ПВО Украины дополнительными ракетами PAC-3 (Patriot Advanced Capability-3).

Петреус отметил, что он надеется на это, однако считает "сложной задачей", потому что есть определенные лимиты этих ракет.

"США сейчас проводят ряд других операций – мы снова разворачиваем различные средства ПВО и ПРО на Ближнем Востоке, в странах Персидского залива, в Израиле и других местах. Существуют лимиты ракет, мы производим только определенное количество за раз. В течение последних месяцев мы использовали огромное их количество как в Украине, так и на Ближнем Востоке. Поэтому я не знаю, каков финальный подсчет запасов", – сказал экс-директор ЦРУ.

По словам Петреуса, США должны быть "очень осторожными", чтобы обеспечить надлежащую защиту с помощью Patriot, а также системы FAAD и других.

"Это тот случай, когда наша военно-промышленная база должна существенно нарастить объемы производства", – подчеркнул он.

Генерал армии США добавил, что, безусловно, Украина должна иметь больше ракет. В то же время он отметил, что, кроме Patriot, существуют также другие системы ПВО, которые предоставили Украине различные европейские партнеры.

"Эти системы ПВО очень помогают и могли бы быть еще полезнее, если бы получили дополнительные ракеты-перехватчики", – считает Петреус.

Напомним: 23 января президент Владимир Зеленский заявил, что Украина получит от США ракеты PAC-3 для систем противовоздушной обороны Patriot. Об этом он договорился на Всемирном экономическом форуме в Давосе с лидером страны Дональдом Трампом.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский провел селектор по ситуации в энергетике и последствий массированных российских атак. На фоне постоянных ударов по инфраструктуре он поручил ускорить поставки ракет для систем противовоздушной обороны и обеспечить четкий график помощи от партнеров.

Глава государства подчеркнул, что паузы в военной поддержке непосредственно влияют на последствия российских обстрелов.

А 10 февраля Зеленский провел длительное совещание с военным руководством и заявил о подготовке новых решений в работе противовоздушной обороны и укомплектовании бригад ВСУ.

