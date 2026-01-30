"Эмоции могут быть разными": Зеленский прокомментировал речь в Давосе и объяснил, есть ли сдвиги в вопросе обмена пленными

Президент Владимир Зеленский прокомментировал свою речь на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Он в очередной раз поблагодарил союзников за помощь, оказанную Украине, и вместе с тем отметил, что некоторое важное вооружение от партнеров поступило после российских ударов по энергетике, что является недопустимым.

Видео дня

Об этом глава государства заявил отвечая на вопросы журналистов. Отдельно Зеленский затронул тему обмена пленными, отметив, что россияне остановили этот процесс.

Зеленский о выступлении в Давосе

Относительно выступления в Давосе украинский лидер подчеркнул, что Украина, Европа и Америка находятся в разных информационных пространствах, а другие части мира еще дальше отделены как информационно, так и эмоционально.

"Например, у нас в Украине российские атаки по ТЭЦ-6, ТЭЦ-5, ТЭЦ-4 в Киеве, а я знаю, что пустые дивизионы против баллистических ударов. Просто пустые. Представьте себе: я знаю, что летит баллистика против нашей энергетики; я знаю, что стоит Patriot; и я знаю, что не будет света, потому что нет ракет для защиты. Я в такой ситуации нахожусь. И договариваюсь о PAC-3, которые приходят через день после того, как нам делают почти блэкаут. Я могу публично сказать, что это замедление. А почему на сутки? Они должны были прийти за месяц до этого. Мы получаем спутниковую информацию, мы благодарны партнерам. Я знаю от партнеров, что летит баллистика. Не от моей разведки, а от партнерской разведки. Я знаю, что летит баллистика, а партнеры знают, что у меня пустой дивизион. Стояли пустые NASAMS, стоял пустой Patriot. США не дают нам ракеты бесплатно. По-разному можем относиться. Это проплачивается Европой. Транш не был проплачен по PURL. Ракеты не пришли. Я просто констатирую, что происходит. Поэтому я и говорю, что эмоционально и информационно надо быть в одной плоскости, чтобы все остальное было эффективным и своевременным", – пояснил он.

Зеленский также провел параллели с Гренландией, отметив, что эта специфическая история может быть использована на следующий день для попытки отбора украинских территорий с последующим формальным признанием этого.

"И когда отправляется несколько десятков военных в поддержку Дании, то... Что это значит? Какой сигнал? Бог им судья. Это НАТО, целое НАТО. Мы туда не входим. Я думаю об Украине в этот момент. Параллельно люди проговаривают гарантии безопасности и как завершить войну. Если где-то там те территории просто признают, то что будет у нас? Если признают там, то вероятность, что признают и здесь. Вот что происходит. Есть то, что есть. Я реагирую на то, что происходит. Американцы сделали сильный шаг – увеличили взносы стран НАТО на оборону. Вопрос не в их взносах даже. Вопрос в том, что после того, как они помогло этому решению состояться, все равно есть страны, которые не вносят 5% до сих пор. И какой это сигнал России? Мы говорили с генсеком НАТО о PURL. Где брать деньги на PURL? Давай думать: что делать с бюджетом. Если взносы будут 5%, будем как-то наполнять. Но его нет, нет 5% от некоторых стран. Американцы сказали, что будут только продавать нам оружие. У нас нет выбора, и это наша защита жизни. И когда, например, есть страны Европы – одна, две, три, и говорят: смотрите, мы даем Украине помощь бесплатно, чего мы будем проплачивать, например, что-то американское? С одной стороны, звучит трезво. Если мы даем, а американцы продают, то давайте мы будем вкладывать деньги в свое оружие", – сказал он.

Президент отметил, что ситуация с обеспечением обороны сложная. Если российские ракеты продолжают лететь, а собственные системы ПВО Украина не производит, то любые решения по помощи могут выглядеть недостаточно эффективными или даже болезненными для страны.

Он подчеркнул, что европейские партнеры пытаются помогать в пределах своих возможностей, и напомнил об обязательствах Британии и Франции в рамках "коалиции желающих", а также об общем пакете помощи в 90 миллиардов, который является критически важным. В то же время первый транш ожидается ориентировочно в марте, поэтому вопрос финансирования и выплат для страны в январе и феврале остается критическим, поскольку Украина продолжает обеспечивать зарплаты и жизненно необходимые выплаты.

"Самые сложные месяцы эти. Это не оскорбление к Европе. Я констатирую вещи, которые происходят, и эмоции, которые могут быть немного разными", – подчеркнул глава государства.

Вопрос обмена пленными

Отвечая на вопрос об обменах пленными, Зеленский отметил, что российская сторона поставила на паузу эту процедуру

"Русские" остановили процесс. Они не очень заинтересованы в обмене людей, потому что они не чувствуют, что им это что-то дает. Они считают, что это дает нам. Но я думаю, что им надо также думать о своих людях, своих военных", – резюмировал президент.

Напомним, накануне министр иностранных дел Ирана раскритиковал Зеленского после его выступления в Давосе, обвинив в злоупотреблении помощью западных налогоплательщиков и нарушении международного права. На такие упреки отреагировал глава украинского МИД Андрей Сибига.

Как писал OBOZ.UA, Зеленский отверг возможность личной встречи с российским диктатором Владимиром Путиным в Москве. Он подчеркнул, что Кремль придумывает различные отговорки по типу абсолютно нереалистичных "приглашений в Москву".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!