'Должны усилить защиту': Зеленский подвел итоги совещания на Днепропетровщине. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 11 апреля, провел в Кривом Роге совещание по усилению защиты Днепропетровщины от вражеских воздушных атак. В совещании принял участие главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, а также другие военные.

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Было решено усилить защиту региона с помощью самолетов, вертолетов и дополнительных систем ПВО. Число последних предлагается увеличить на две дополнительные системы, рассказал украинский лидер.

По данным, предоставленным местными властями, в 2025 году область выдержала 2100 российских воздушных ударов, среди которых были 34 атаки крылатыми ракетами и баллистикой, 1240 попыток ударов дронами-камикадзе, 44 ракетных обстрела из РСЗО, и 69 ударов КАБами.

Это вдвое больше, чем за этот же период в прошлом году.

Согласно докладам т.д. и. о. командующего Воздушными силами ВСУ Анатолия Кривоножко, начальника зенитных ракетных войск ВС ВСУ Виталия Палагуты и начальника управления РЕБ Сил поддержки ВСУ Ивана Павленко, продолжается работа над увеличением количества мобильных огневых групп, легкой авиации и противовоздушной артиллерии.

Также говорилось об укомплектовании экипажей оборудованием для работы ночью и в непогоду, внедрение дронов-перехватчиков для борьбы с "шахедами" и другими российскими БПЛА.

"Мы провели важное совещание по усилению противовоздушной обороны Днепровской области. Мы работаем и в ближайшее время, думаю, двумя системами сможем усилить регион. В целом проработана программа усиления радиоэлектронной системы борьбы. Думаю, что Кабмин поддержит это решение, и деньги будут выделены", – в свою очередь отметил президент.

Как сообщал OBOZ.UA, войска РФ 10 апреля нанесли ракетный удар по Днепру. В результате атаки погиб мужчина, восемь человек пострадали. Имеются разрушения на территории гражданского объекта.

А вечером 4 апреля Россия ударила "Искандером" по Кривому Рогу. Баллистическая ракета с кассетной боевой частью попала в район плотной жилой застройки, неподалеку от эпицентра взрыва была детская площадка.

Жуткие кадры с места удара облетели мир. Мировые лидеры осудили действия РФ и в который раз напомнили, что страна-оккупант не хочет мира. В России же удар по гражданским попытались оправдать тем, что целились в ресторан, где якобы десятки военных и "инструкторов НАТО" проводили "совещание".

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