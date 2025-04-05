'Россия стремится к войне, а не к миру': мировые лидеры осудили ракетный удар по Кривому Рогу

Вечером в пятницу, 4 апреля, российские захватчики ударили баллистической ракетой по Кривому Рогу, убив 18 человек, 9 из которых – дети. Еще десятки мирных жителей получили ранения. На очередное военное преступление РФ отреагировали мировые лидеры.

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Они осудили действия страны-агрессора и выразили поддержку украинцам. OBOZ.UA собрал комментарии представителей стран мира.

Высокая представительница Европейского Союза по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас подчеркнула, что Россия продолжает уничтожать Украину и не заинтересована в мире.

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна также заявил, что Россия стремится к войне, а не миру, и ее атаки на мирное население Украины, в частности на детей, являются жестоким доказательством этого.

"Мои соболезнования близким погибших", – написал он.

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский осудил удар врага по Кривому Рогу, отметив, что выпустить ракету по детской площадке – это не война, а варварство.

"Наши мысли с семьями погибших и с теми, кто защищает свою страну от российского террора", – добавил министр.

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис распространил пост президента Владимира Зеленского о последствиях российского обстрела.

"Прекращение огня от Путина", – написал дипломат.

Напомним, что посол Соединенных Штатов Америки в Украине Бриджит Бринк тоже отреагировала на обстрел войсками России жилого района в Кривом Роге. Дипломатка назвала атаку "ужасом", однако в своем сообщении не обмолвилась и словом о вине России.

Как сообщал OBOZ.UA, вечером 4 апреля российские войска нанесли удар по Кривому Рогу, убив 18 мирных жителей, в том числе 9 детей. Захватчики попали в центр жилого микрорайона, десятки человек получили ранения.

Страна-агрессор Россия цинично утверждает, что целью ракетной атаки по Кривому Рогу якобы были "военные в ресторане". Мол, там проходило "совещание с командирами соединений и западными инструкторами".

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