Зеленский встретился с премьером Швеции: Стокгольм предоставит САУ, истребители – под вопросом

В Украину 15 февраля с официальным визитом прибыл премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон. Он провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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Ключевой темой обсуждения стала военная поддержка, которую Швеция оказывает Украине, о ней Зеленский и Кристерссон рассказали в ходе совместной пресс-конференции. Подробности сообщает корреспондент OBOZREVATEL.

О визите главы правительства Швеции сообщил сам Зеленский.

"Сегодня приветствую в Украине премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона. Украина и Швеция вместе защищают человечность, свободу и Европу. Вместе будем и победителями", – отметил глава государства.

Украинский президент и глава правительства Швеции провели переговоры, по окончании которых вышли на совместную пресс-конференцию.

В ходе общения с журналистами глава правительства Швеции подтвердил, что его страна планирует передать Украине САУ Archer шведского производства. Впрочем, конкретных сроков, когда эти 155-мм системы окажутся на поле боя в Украине, Кристерссон не назвал.

Также премьер-министр Швеции сообщил, что официальный Стокгольм получил от Украины запрос на современные самолеты Gripen, однако пока власти страны не могут ответить на него.

В то же время министр обороны Швеции Пол Йонсон перед встречей министров обороны стран-членов НАТО подчеркнул, что "когда речь идет о Gripen, то мы сейчас имеем ограничения в связи с тем, что эти самолеты важны и для поддержки нашей территориальной целостности и суверенитета".

Это был первый визит Кристерссона в Украину: должность премьер-министра Швеции он занял в октябре 2022 года.

13 февраля глава правительства Швеции, ныне председательствующей в Европейском Союзе, встретился со своим польским коллегой Матеушем Моравецким. В частности, они обсуждали следующий санкционный пакет ЕС против России.

Как отметил Кристерссон, десятый пакет санкций против РФ будет "сбалансированным" и мощным. Он, убежден глава шведского правительства, "пошлет ясный сигнал России, что мы не подвергнемся ее давлению".

Моравецкий отметил, что 10-й санкционный пакет должен быть "острым и сильным". Он добавил, что для этого нужно убедить те страны, которые не особо хотят ужесточать санкции.

И Кристерссон, и Моравецкий сошлись во мнении, что на восстановление Украины следует направить замороженные активы российских олигархов.

По данным СМИ, новый пакет санкций ЕС против РФ может предусматривать введение ограничений в отношении пропагандистов Russia Today, "вагнеровцев", отдельных компаний. Кроме этого, по данным СМИ, в Россию запретят доставлять строительное оборудование, а из РФ в ЕС – продавать битум, каучук, асфальт.

В частности, предполагается, что под санкции попадут еще четыре российских банка, а также 130 организаций и физических лиц. Россиянам запретят быть членами советов директоров в крупных инфраструктурных энергетических компаниях.

Также под санкции может попасть компания из Дубая, которая помогла РФ обходить санкции по экспорту нефти.

Однако окончательное содержание нового санкционного пакета пока неизвестно, его планируют принять ближе к годовщине полномасштабного вторжения РФ.

Швеция последовательно выступает за помощь Украине в противодействии военной агрессии РФ. Так, в конце прошлого года это государство назвало военную поддержку Украины одним из приоритетов своего председательства в ЕС.

"Незаконное, неприемлемое и неспровоцированное вторжение России в Украину представляет угрозу европейской безопасности с тяжелыми последствиями для миграции, а также глобальных поставок продовольствия и энергии. Украина борется за свое выживание как нация, а также за безопасность и жизнь своих граждан", – отметил тогда Кристерссон. .

Призыв к усилению поддержки звучал уже и в новом году: в конце января Швеция призвала ЕС предоставить Украине все необходимое для победы. Согласно официальному заявлению шведского правительства, речь должна идти не только о военной, но и о политической, финансовой и гуманитарной поддержке страны.