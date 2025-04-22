'Должны расчистить препятствия': в Кремле сделали циничное заявление о переговорах с Украиной

В Кремле снова заговорили о возможности переговоров с Украиной, но выдвинули новое условие. Теперь Киев, мол, должен сделать шаги по юридическому снятию препятствий.

Видео дня

Об этом заявил спикер российского диктатора Дмитрий Песков. По его словам, глава Кремля Владимир Путин якобы неоднократно демонстрировал готовность к диалогу и готовность решать вопросы путем переговоров.

"При желании украинской стороны, при открытости украинской стороны, наверное, должны быть приняты какие-то шаги для того, чтобы юридически расчистить эти препятствия на пути таких контактов, если такая готовность", — сказал Песков.

Спикер Путина также упомянул его вчерашние слова о возможности обсуждения моратория на атаки по гражданской инфраструктуре. В то же время, по его словам, конкретных планов таких переговоров пока нет.

В Кремле считают, что предложение о прекращении обстрелов по гражданским объектам следует внимательно рассмотреть, опираясь на предыдущий опыт, в частности, "пасхального перемирия".

Следовательно, Москва пытается продолжить риторику "готовности к диалогу", не прекращая реальных боевых действий.

Как сообщал OBOZ.UA, в январе 2025 года российский диктатор Владимир Путин назвал президента Украины Владимира Зеленского "нелегитимным" и заявил, что не готов подписывать мирный договор с главой государства.

Уже через месяц в России заявили, что Путин готов "при необходимости вести переговоры с Зеленским". В то же время в Кремле продолжили проталкивать нарратив о "нелегитимности" действующего президента Украины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!