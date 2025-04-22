Путин неоднократно говорил о готовности к переговорам с украинской стороной, – Песков

В Кремле готовы к переговорам с украинской стороной. И российский президент Владимир Путин неоднократно подчеркивал это.

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Об этом заявил СМИ спикер президента РФ Дмитрий Песков. Он также напомнил, что его шеф призвал к двусторонним переговорам с Украиной по взаимному прекращению ударов по гражданским объектам.

"Когда президент говорил о возможности обсуждения темы о том, что не наносить удары по гражданским объектам, в частности в двустороннем формате, он имел в виду переговоры именно с украинской стороной", – уточнил Песков.

Он напомнил, что ранее Путин вроде бы неоднократно заявлял о готовности к переговорам с Украиной.

Напомним, что ранее российский диктатор заявил, что инициатива украинской стороны относительно ударов по гражданским объектам будет проанализирована.

"С этим нужно разобраться, это предмет для тщательного изучения. Возможно и в двустороннем формате. Поэтому мы все это проанализируем и примем соответствующее решение на будущее", – подытожил Путин.

Ранее российский диктатор Владимир Путин сделал циничное заявление. А именно он сказал о том, что атаки по гражданским объектам в Украине будут продолжаться и дальше. Удары наносят в том случае, когда их "используют киевские военные", как, например, в Сумах и Одессе.

Страна-агрессор Россия сразу после окончания "пасхального перемирия" запустила по Украине почти сотню дронов и ударила ракетами. В течение ночи и утра 21 апреля защитники неба сбили и подавили средствами РЭБ всего 89 ударных и имитационных БПЛА.

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