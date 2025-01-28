'Я выделю людей, которые будут вести переговоры': Путин сказал, готов ли подписывать мирное соглашение с Зеленским

Российский диктатор Владимир Путин назвал президента Украины Владимира Зеленского "нелегитимным". В связи с этим он не готов подписывать мирный договор с главной нашего государства.

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Об этом Путин сказал в интервью "Россия 1". При этом глава РФ заявил, что он готов выделить людей, которые вели бы переговоры с Украиной.

"Вести переговоры можно с кем угодно, только в силу своей нелегитимности он (Зеленский – Ред.) не имеет права ничего подписывать. Если он хочет принимать участие в переговорах, я выделю таких людей, которые эти переговоры будут вести", – сказал он.

Диктатор заявил, что перед началом переговоров должен быть отменен указ Зеленского, запрещающий вести их с российскими властями. По его мнению, сам президент Украины не может сделать этого, так как является "нелегитимным", но это может сделать председатель Верховной Рады.

Путин сказал, что Россия во время возможных переговоров с Украиной будет добиваться того, что соответствует российским интересам. Однако, по его словам, в Кремле пока не видят желания Киева закрыть "вопрос любого юридического характера".

Напомним, что недавно Зеленский объяснил, почему в начале полномасштабного вторжения был издан указ о запрете вести переговоры с руководством страны-агрессора России. По его словам, документ разрешил прервать все каналы связи, которые Кремль пытался наладить через разных политиков.

Как сообщал OBOZ.UA, в Кремле заявили о готовности Владимира Путина к разговору с президентом США Дональдом Трампом. В Москве ждут "сигнала" от Белого дома по поводу возможности такого будущего контакта.

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