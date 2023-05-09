Должны координироваться с Украиной: в США отреагировали на миротворческие усилия Китая

В Государственном департаменте США прокомментировали дипломатические стремления Китая насчет мирного завершения войны в Украине. Там отметили, что все миротворческие усилия Пекина должны координироваться с Киевом.

Видео дня

Об этом заместитель пресс-секретаря Госдепартамента США Ведант Пател сказал во время брифинга в понедельник, 8 мая (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца). Он подчеркнул, что дипломатические усилия по установлению мира обязательно должны предусматривать восстановление территориальной целостности Украины.

Так, в Штатах отреагировали на намерение Китая отправить спецпредставителя своего правительства в нашу страну. Напомним, что им станет Ли Хуэй, который до 2019 года был послом Китая в России.

"Любые дипломатические усилия, связанные с достижением мира между Россией и Украиной, должны осуществляться и проводиться в тесной координации с украинскими партнерами", – подчеркнул Пател.

Он добавил: в США чувствовали и верили, что КНР сыграет свою роль в завершении этой войны. Однако для этого Китай должен услышать не только россиян, но и украинскую сторону.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 24 февраля этого года министерство иностранных дел Китая обнародовало свой "мирный план" насчет окончания войны. В нем содержится 12 пунктов. В частности, Пекин предложил возобновить мирные переговоры, прекратить односторонние санкции, отказаться от менталитета холодной войны, прекратить огонь.

– Президент США Джо Байден назвал инициативу Китая выгодной только России. Также он отметил, что считает нерациональной идею Пекина о проведении переговоров между Киевом и Москвой.

– А в Офисе президента Украины тогда сказали, что в этом плане нет логики, ведь интересы агрессора удовлетворять нельзя.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!