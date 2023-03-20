ОП про китайский 'мирный план': в нем нет логики, интересы агрессора удовлетворять нельзя

В Офисе президента Украины снова раскритиковали предложенный Китаем "мирный план" для окончания начатой Россией войны. Там сказали, что в этом документе из 12 пунктов сформулированы "очень общие принципе". Более того, в нем нет логики.

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Об этом сказал советник главы ОП Михаил Подоляк в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera. Он сказал, что в китайской плане "нет подробностей и взвешенной логики".

"Один из пунктов говорит о нерушимости суверенитета и территориальной целостности, а другой о необходимости немедленного прекращения огня, что означает именно передачу оккупированных территорий России: но это абсолютное противоречие", – отметил Подоляк.

Он подчеркнул, что мирный план не может строиться на удовлетворении интересов агрессора, он должен начинаться с обязательного вывода российских войск с территории Украины.

На вопрос журналиста о том, решится ли Китай на передачу России вооружения, представитель ОП сказал, что для Пекина в этом нет никакого смысла, потому что этот факт сразу же станет известным. Такое решение поставит под угрозу торговые и технологические отношения Китая с другими странами.

По словам Подоляка, делать ставку на РФ сегодня – плохая идея для Китая, поскольку Москва не является перспективным союзником.

"А во-вторых, зачем помогать России, терпящей крах своей цивилизации? Нынешняя Россия скоро перестанет существовать. Это было бы безвозвратной инвестицией, а Китай слишком прагматичен, чтобы совершать подобные ошибки. В-третьих, китайское законодательство запрещает передачу оружия государству, которое находится в состоянии войны", – добавил представитель ОП.

Как известно, Си Цзиньпин 20 марта планирует посетить Москву и провести переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным. После этого, по данным журналистов The Wall Street Journal,он намерен поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским. В ОП сказали, что переговоры относительно возможной беседы Си и Зеленского продолжаются.

В Кремле анонсировали, что в ходе переговоров Цзиньпина и Путина будут "обсуждены вопросы дальнейшего развития отношений и стратегического взаимодействия между Россией и Китаем".

Как пишет Reuters, планы визита Си в Москву появились после того, как Китай предложил посредничество в "установлении мира" в Украине, что было встречено скептически на Западе, учитывая дипломатическую поддержку Пекином России.

Как сообщал OBOZREVATEL, в администрации американского президента Джо Байдена считают, что страна-агрессор Россия вместе с Китаем пытаются встряхнуть международный порядок. Эти нормы были созданы после окончания Второй мировой войны, сказал представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

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