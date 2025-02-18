Должны быть США и Европа: Зеленский сказал, при каких условиях Турция может присоединиться к переговорам с РФ

В решении вопроса об окончании войны Украина надеется, что за столом переговоров будут страны, готовые предоставить сильные гарантии безопасности. В частности это касается и Турции.

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Соответствующее заявление сделал президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами в Анкаре. Он отметил, что тема гарантий безопасности будет обсуждаться с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом

"Что касается сегодняшних возможных дипломатических урегулирований и кого мы видим за столом переговоров. Мы видим тех, кто способен предоставить гарантии безопасности для Украины. Мы видели Соединенные Штаты Америки, Европейский Союз плюс Европа другая, которая не в ЕС. И это касается и Турции", – сказал Зеленский.

Он добавил, что не будет против, если Турция согласится предоставить Украине гарантии безопасности.

"Я об этом сегодня буду говорить с президентом Эрдоганом", – подчеркнул гарант.

Напомним, 17 февраля Владимир Зеленский вместе с Еленой Зеленской прибыли в Турцию с официальным визитом. Ключевыми темами встречи с главой Турции стали: стратегическое партнерство Украины и Турции, усиление двустороннего сотрудничества и ситуация на фронте и безопасность Черноморского региона.

Как сообщал OBOZ.UA, в начале февраля стало известно, что Турция рассчитывает на мирные инициативы по урегулированию войны в Украине, которые обретут конкретные формы уже в ближайшее время. Там надеются, что это произойдет до июня этого года.

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