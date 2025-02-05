'Необходима подготовительная работа': в Турции высказались по поводу сроков старта мирных инициатив по Украине

Турция рассчитывает на то, что мирные инициативы по урегулированию войны в Украине обретут конкретные формы уже в ближайшее время. Там надеются, что это произойдет до июня этого года.

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Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Турции Хакан Фидан в интервью агентству Anadolu. По его словам, страна активно работает над подготовкой мирных инициатив и надеется, что первые шаги в этом направлении будут сделаны очень скоро.

Однако он подчеркнул, что перед важной встречей лидеров России и США следует провести закулисную работу, что обеспечит эффективное урегулирование конфликта.

Фидан также упомянул об инициативах президента США Дональда Трампа, касающихся мирных переговоров, и отметил, что Турция продолжает активно работать на дипломатическом фронте. Конкретные шаги к достижению мира могут быть озвучены к лету.

"Мы слышим ряд инициатив президента США Дональда Трампа по этому поводу. Но для встречи лидеров РФ и США необходима закулисная работа, подготовка к ней", – сказал Фидан.

Напомним, президент Владимир Зеленский рассказал о первых этапах сотрудничества между Украиной и командой Дональда Трампа. По его словам, переговоры уже прошли между руководителем Офиса президента Андреем Ермаком и советником Трампа по национальной безопасности Майком Волтцом.

Ранее Зеленский заявил, что вклад Соединенных Штатов в украинскую обороноспособность и безопасность составляет около 30%. Остановка помощи США является большим риском не только для Украины, но и для европейских стран.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский высказал свою позицию по гарантиям безопасности для Украины. Он заявил, что ядерное оружие могло бы стать достаточной гарантией безопасности, если Украина не войдет в НАТО.

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