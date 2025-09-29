'Должны быть готовы': Зеленский оценил, может ли Россия напасть на страны Европы

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал возможность того, что Россия может напасть на другие европейские государства. Он заявил, что надо быть готовыми к различным сценариям.

Об этом глава государства сказал в интервью западным СМИ. Зеленский отметил, что это сложный вопрос.

"Сложно сказать. Вы видели, что в Эстонии, Польше, Дании, Норвегии и Швеции были определенные сигналы", – сказал он.

По его словам, наблюдается более серьезная тенденция – повторные нарушения воздушного пространства и государственных границ.

"Это должно вызвать реакцию", – подчеркнул президент, предупреждая о "теоретической российской агрессии".

Зеленский пояснил, что Россия стремится спровоцировать НАТО "реагировать, но лишь частично, без участия США", поэтому чрезвычайно важным является "единый голос" Альянса.

Президент также отметил необходимость защиты не только стран бывшего СССР, но и государств, где Россия теряет свое влияние, – в качестве примера он привел Казахстан.

"Я не могу сказать, что в голове Путина, поэтому я говорю, что мы должны быть готовы защищать себя и смотреть, куда может пойти Путин", – резюмировал Зеленский.

Напомним, страна-агрессор РФ может у себя построить новую пусковую инфраструктуру для своих дронов, с которой запущенные "Шахеды" могут достичь Дании, Германии и Италии. А в случае развертывания таких новых площадок в Беларуси российские беспилотными могут добраться и до испанского Мадрида.

Как сообщал OBOZ.UA, 19 сентября три российских истребителя МиГ-31 нарушили воздушное пространство Эстонии. На перехват были подняты F-35 Италии.

Правительство Эстонии инициировало консультации по 4-й статье НАТО, а также экстренно созвало Совбез ООН впервые за 34 года членства страны в организации.

