Должны быть готовы на 100% и более: Шмыгаль рассказал, когда может начаться контрнаступление ВСУ

Масштабное контрнаступление Сил обороны Украины против оккупационной армии России может начаться летом 2023 года. Наибольшее давление на государство в этом отношении оказывает изнутри украинское общество.

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Об этом в эксклюзивном интервью The Hill рассказал премьер-министр Украины Денис Шмигаль. В то же время, он отметил, что давления со стороны стран-партнеров в этом вопросе нет.

"Все наши друзья и партнеры прекрасно понимают, что для перехода в контрнаступление нужно быть готовым к этому на 100, а то и больше процентов", – объяснил чиновник.

Визит украинского премьера в США проходит на фоне масштабной утечки секретных документов Пентагона относительно войны в Украине. Однако, комментируя эту тему, Шмыгаль твердо заявил, что "Украина освободит все свои земли".

"Мы неоднократно доказывали, что можем это сделать. Мы просим наших международных партнеров о дополнительных военных возможностях, таких как танки, боеприпасы, самолеты, бронетехника", – отметил чиновник.

Как говорится в материале, миссия Шмыгаля в Вашингтоне является частью украинской военной стратегии: пока идут боевые приготовления, премьер-министру поручено сплотить страны-партнеры для оказания экономической поддержки, столь же важной для выживания Украины, как и ее военная оборона. Он примет участие в весеннем заседании Международного валютно-финансового комитета и совместного комитета по развитию МВФ и Всемирного банка.

Как сообщал OBOZREVATEL, также премьер-министр Украины посетил Канаду. По результатам визита страна приняла решение о передаче Киеву дополнительной военной помощи. Пакет будет содержать десятки пулеметов, тысячи штурмовых винтовок и миллионы патронов.

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