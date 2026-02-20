'Должно подействовать что-то извне': дипломат объяснил, хочет ли Путин выйти из войны и что может изменить позицию Трампа

Глава Кремля Владимир Путин хочет выйти из войны с Украиной после того, как российская армия оккупирует контролируемую Украиной часть Донецкой и Луганской областей. Эту информацию он сообщил Дональду Трампу во время саммита в Анкоридже.

Видео дня

Об этом сообщил экс-посол Украины в Европейском Союзе Андрей Веселовский в интервью OBOZ.UA. По его версии, после того как российская армия захватывает Донецкую область, Россия выводит войска и продолжает вести бизнес с США.

О чем говорили Путин и Трамп

По словам экс-дипломата, спецпосланник президента США Стив Уиткофф создает впечатление, якобы в переговорах между Вашингтоном и Москвой есть "большой прорыв".

"Я вынужден процитировать его заявление после этого раунда. "Успех президента Трампа в сближении обеих сторон этого уровня привел к значительному прогрессу. Мы гордимся тем, что работаем под его руководством над прекращением убийств в этом ужасном конфликте". Это же "слава КПСС". Это то, чем жил Советский Союз на протяжении десятилетий. Абсолютно бессодержательная, лживая болтовня. Дело же не в словах, а в сути", – сказал он.

По словам дипломата, Украина продолжит находиться на этих встречах, потому что это дает возможность Европе отстаивать у США необходимую роль и пытаться убедить Белый дом, что дело надо завершать другими методами: не только радостными сообщениями о большом успехе, а реальным усилением давления на Москву.

"Для Украины это выгодно. Для России мы тоже уже говорили: пока там присутствуют их делегации, у Кремля сохраняется шанс убеждать Дональда Трампа, что надо перестать помогать украинцам. И в конце концов мы будем делать бизнес снова. А в основе всего этого лежит простой счет: 156 солдат за километр продвижения, как сказал Владимир Зеленский. Надо отдать этих 156 солдат – отдадут. Надо 500 – отдадут 500. Надо тысячу – отдадут тысячу, чтобы двигаться дальше. Потому что они так решили и будут достигать этого любой ценой", – говорит Веселовский.

Экс-посол в то же время считает, что изменение парадигмы относительно подхода к переговорам у Дональда Трампа не наступит, но на него должен подействовать внешний фактор, поскольку Киев и Москва уже никак не могут ничего достичь словами.

"Мы свое проговорили, пожали руки, похлопали друг друга по плечу. Президент Владимир Зеленский уже обнимался с Джаредом Кушнером, с Уиткоффом тоже были кадры. Уиткофф от этого свою позицию не изменил, но и в дальнейшем так же радостно жмет руку и хлопает по плечу. То есть ни Украина, ни Россия уже не могут повлиять", – сказал бывший дипломат.

Напомним, ранее The Wall Street Journal сообщил, что на так называемых мирных переговорах, проходящих сейчас между Россией и Украиной при посредничестве США, и Киев, и Москва имеют одну главную цель. Она заключается в том, чтобы сделать "счастливым" американского президента Дональда Трампа и избежать его обвинений в препятствовании завершению войны, хотя реального прогресса в деле приближения мира они так и не принесли.

Ранее OBOZ.UA писал, что, по оценкам ISW, Путин убежден, что экономика России выдержит затяжную войну. Также Москва отвлекает внимание Вашингтона, пытаясь достичь своих целей в войне, подкупая Трампа предложениями выгод от экономического сотрудничества с РФ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!