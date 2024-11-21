Добавил энергии для сопротивления: как возвращение Трампа вдохновляет пророссийские силы Европы на борьбу против Украины

Пока большинство столиц ЕС находятся в определенном шоке от победы Трампа на президентских выборах в США и связанных с этим возможных неурядиц, в Будапеште и Братиславе празднуют и всячески демонстрируют свою возросшую уверенность в заявлениях и действиях, особенно в вопросе войны в Украине.

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В большинстве столиц ЕС официальная позиция по-прежнему неизменна – Европа будет поддерживать Украину, пока это будет необходимо. Но есть и другие мнения – "Евросоюз не будет финансировать "проигранную" войну, если президент США Дональд Трамп решит не поддерживать Украину", – гораздо громче, чем это было до выборов в Штатах, утверждают премьер Венгрии Виктор Орбан и его словацкий коллега Роберт Фицо.

О том, как победа Трампа добавила "энергии" Венгрии и Словакии для противодействия поддержке Украины, – в материале OBOZ.UA.

Трамповский "глаз" в ЕС

В то время как вся Европа переживает из-за возвращения Дональда Трампа в Белый дом, Виктор Орбан находится в радостном настроении и имеет повод для празднования. Победа Трампа состоялась в лучшее время для венгерского лидера, сделавшего самую смелую ставку на его возвращение. Он выдержал резкую критику со стороны администрации Байдена и Европейского Союза за свою "дипломатию" в июле, которая включала встречи с российским диктатором Путиным, лидером Китая Си Цзиньпином и самим Трампом. Теперь же, после беспощадной обструкции со стороны партнеров по ЕС и на волне их растерянности из-за возвращения Трампа, премьер-министр Венгрии стремится заработать.

Орбан надеется, что тесные личные связи с будущим президентом США повысят его авторитет в политически раздробленной Европе. Победа Трампа может снизить изоляцию венгерского лидера, поскольку он стремится выступать посредником между Вашингтоном и Европой.

Конечно, ЕС не хочет, чтобы Орбан играл ведущую роль в дискуссиях, связанных с безопасностью Союза или Украиной, но кажется, на сегодняшний день пока нет плана и инструментов его "устранения". Трамп высоко ценит венгра за то, что он не отказался от него во время кампании, всячески демонстрируя свое личное расположение, когда судьба новоизбранного президента США еще была далеко не ясна. Поэтому, по крайней мере на первом этапе своего сосуществования с ЕС, Орбан получит кредит доверия от Трампа.

Венгерские угрозы и действия

То, что Орбан всячески пытается сломать процесс помощи со стороны ЕС для Украины, не новость, но нынешний статус "личного друга" сделал его заявления и действия более резкими и провокационными. И уже венгерский премьер говорит, что помощь Украине со стороны США и Европы в размере 50 миллиардов, которая была согласована ранее, сейчас является "открытым вопросом после победы Дональда Трампа на выборах". По мнению Орбана, пакет мер недостаточен для дальнейшего финансирования Украины, а западные страны устали выделять деньги на войну. По его словам, после победы Трампа и переосмысления роли США в процессе помощи "страны ЕС также двигаются в направлении более четкого определения своих обязательств и целей в Украине".

От угроз и осуждений по поводу помощи Украине Орбан перешел и к действиям. Так, накануне главы МИД ЕС не договорились о разблокировании средств Европейского фонда мира для Украины, ведь Венгрия в очередной раз наложила вето на такое решение. При этом у Будапешта были четкие гарантии того, что именно его финансовые взносы в этот фонд не будут направляться на военную помощь Украине, но все равно он проголосовал против. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто называет такую позицию в этом вопросе – оппозицией военной поддержке Украины. Кто заказал и оплатил такую вот "оппозицию", не секрет уже давно.

Не Орбаном единым

Не только Орбан наслаждается возвращением Трампа. Еще один союзник Кремля в ЕС – премьер-министр Словакии Роберт Фицо – восхваляет победу над демократами как часть "широкой политической культурной войны и поражения либеральных и прогрессивных идей".

По соседству чешский миллиардер и экс-премьер-министр Андрей Бабиш, который, согласно опросам на пути к возвращению к власти в Чехии на выборах следующего года, был одним из первых, кто поддержал Трампа, сказав, что "я убежден, что Дональд Трамп является лучшим решением для Европы и всего мира". Бабиш выступает против помощи Украине и за диалог с Россией.

"Вероломный хорек"

Возвращаясь к Фицо, этот политик по-прежнему достаточно активно продвигал кремлевские нарративы относительно войны в Украине, но последние изменения в мире придали еще большей резкости его заявлениям. После победы Трампа Фицо в унисон с Орбаном призвал Европу не поддерживать Украину в войне против России. По его словам, Соединенные Штаты будут больше внимания уделять защите собственных интересов и, вероятно, прекратят свою помощь Украине, а потому ЕС "не должен восполнять этот пробел".

Премьер-министр Словакии недавно появился уже и на российском пропагандистском телеканале "Россия 1". Словацкий лидер дал интервью программе "60 минут", которую ведет одна из главных пропагандисток РФ – Скабеева, к тому же еще и находящаяся под санкциями ЕС.

В интервью Фицо обвинил Запад в "затягивании войны" путем поддержки Украины, назвал западные санкции против России неэффективными и заявил, что готов к переговорам с президентом Путиным. Также словацкий премьер добавил, что хотел бы посетить Москву на празднование 80-й годовщины пропагандистского мероприятия "день победы" 9 мая следующего года.

Выступление Фицо для россиян вызвало негодование среди словацких оппозиционных политиков и евродепутатов.

"Какой ужасный, вероломный хорек!" – написал экс-премьер-министр страны Матович, занимавший должность в 2020-2021 годах.

Но критика мало повлияла на позицию Фицо. Через несколько дней после интервью пропагандистам РФ он продолжил свою антиукраинскую линию уже на словацком ТВ. В интервью Фицо выразил скептицизм по поводу эффективности сохранения такого высокого уровня помощи Украине, а вот ее сокращение со стороны американцев "было бы путем к правильному решению", заявил премьер-министр Словакии и добавил, что "война не закончится, пока Запад массово поддерживает Украину".

В настоящее время словацкий премьер пытается запустить процесс легализации и возвращения россиян в политико-экономическую жизнь ЕС. Так, он планирует организовать приезд в страну делегации российских чиновников – "для культурно-экономического обмена опытом" – и планирует отправить аналогичную делегацию в Москву, конечно, со своим личным присутствием.

Авторитет и влияние Орбана в Европе возрастут

"Орбан поддерживал Трампа открыто, даже игнорировал действующего президента Байдена в известной степени. Я думаю, что новоизбранный президент США и его окружение оценят этот жест. Тем более что их история отношений уже довольно продолжительна и началась еще при первом президентстве Дональда Трампа" – такое мнение в эксклюзивном комментарии OBOZ.UA выразил украинский дипломат, посол Украины в Хорватии и Боснии и Герцеговине в 2010-2017 годах Александр Левченко.

Александр Левченко считает, что авторитет и влияние Виктора Орбана возрастут в рамках Европейского Союза, потому что он как минимум на первом этапе будет точно доверенным лицом Дональда Трампа.

Между тем Орбан играет на нескольких направлениях – российском и китайском. По мнению дипломата, по этой причине могут быть определенные проблемы в коммуникации с Вашингтоном, потому что администрация Трампа, очевидно, будет достаточно решительной в отношениях с Китаем. И хочет начать более жесткую политику по КНР. Если Виктор Орбан будет продолжать этот прокитайский вектор, а также его словацкий коллега – премьер-министр Фицо, то это Вашингтону может очень не понравиться и может повлиять на отношения с официальным Будапештом и Братиславой.

"Сегодня мы видим общеевропейскую позицию, направленную на то, чтобы продолжить политическую, экономическую и военную поддержку Украины в войне с Россией.

Возможно ли – уже другой вопрос. Между тем внутренняя процедура все еще такова, что Венгрия может постоянно влиять на решения самого Евросоюза и тормозить их принятие, мешать тому, чтобы эта помощь вовремя и эффективно поступала в Украину. Поэтому думаю, и Орбан, и Фицо увеличат свои деструктивные действия относительно нашей поддержки.

Так или иначе, но, на мой взгляд, Украине нужно активизировать словацко-венгерский информационный трек. Не давать оценки деятельности их премьерам, а присутствовать в словацком и венгерском информационном пространстве, доносить определенные сигналы, нарративы из Украины и менять общественное мнение этих стран по вопросам, которые нам важны", – отмечает Александр Левченко.