'До Рождества ничего не произойдет': в МИД Италии оценили возможность мира в Украине и назвали инструмент давления на Путина

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что мир в Украине в ближайшее время маловероятен. По его словам, до Рождества не стоит ожидать никаких конкретных результатов.

Видео дня

Об этом он сказал в комментарии телеканалу TG4. Глава МИД Италии резко отреагировал на недавние заявления кремлевского диктатора Владимира Путина, который назвал возможное размещение европейских войск в Украине "законной целью".

Итальянский дипломат подчеркнул, что такие высказывания не будут иметь никакого влияния на политику Рима, но Италия не намерена отправлять войска в Украину в рамках "Коалиции желающих".

"Это ненужные угрозы. В любом случае мы не отправим итальянских солдат на Украину, как мы всегда заявляли", – сказал он.

Он подчеркнул, что Рим видит другие механизмы обеспечения безопасности для Украины — не через прямое участие в боевых действиях, а благодаря договору, подобному статье 5 НАТО. Речь идет о соглашении о взаимопомощи, которое будет предусматривать автоматическое вмешательство союзников, включая США, в случае новой агрессии России.

"Наше предложение, именно потому, что мы хотим достичь прочного мирного соглашения, заключается в том, чтобы гарантировать безопасность Украины не присутствием боевых солдат на Украине, а типовым договором НАТО по статье 5, соглашением о взаимопомощи, которое в случае нападения России на Украину вступит в силу после вмешательства дружественных стран, включая США, что гарантирует безопасность. Это предложение, основанное на здравом смысле, предложение, которое Путин не может рассматривать как провокацию, но это предложение, которое надежно гарантирует независимость и безопасность Украины", – объяснил глава итальянского МИД.

В то же время он признал, что на скорое завершение войны надеяться не стоит. По его мнению, даже до конца года не будет реальных сдвигов в мирном урегулировании.

"По моему мнению, до Рождества ничего конкретного не произойдет. Считаю, Путин глубоко разочаровал Трампа, который хотел верить в добросовестность российского лидера, но это оказалось не так. Все ответы Путина были отрицательными", – сказал дипломат.

Как отметил дипломат, ключевым инструментом давления на Кремль остаются новые санкции. Они, по его словам, должны бить по финансовой системе России и лишать Москву ресурсов для ведения войны.

"Неизбежным инструментом теперь становятся новые санкции, направленные против финансового инструмента России, то есть финансовых средств, лишающих Россию, для финансирования собственной армии", - резюмировал Таяни.

Напомним, что министр финансов США Скотт Бессент заявил о готовности Вашингтона усилить давление на Россию, чтобы заставить Владимира Путина договариваться о мире. Условием для такого давления должна стать поддержка партнеров в Европе.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее руководитель Офиса президента Андрей Ермак отметил критическую необходимость прекращения огня, чтобы могли состояться мирные переговоры с Россией. Он заявил, что пока продолжаются атаки дронов и ракет, говорить о переговорах невозможно.

