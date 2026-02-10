'До мая действует режим военного положения': Корниенко оценил вероятность проведения выборов в 2026 году

Американская сторона на последних переговорах, среди прочего, предлагала проведение выборов в Украине уже в мае текущего года. Но в Украине действует режим военного положения. Более того, страна-агрессор Россия усиливает свои действия в войне против нашего государства. При таких обстоятельствах проведение выборов в стране в 2026 году очень маловероятно.

Так считает глава партии "Слуга народа", первый вице-спикер Верховной Рады, руководитель рабочей группы по подготовке законопроекта о проведении выборов Александр Корниенко. Об этом он рассказал в интервью восточноевропейскому бюро Report.

Объективное волеизъявление

Лично законодатель пока "не видит таких оснований", на которых можно провести настоящие, легитимные выборы "в ближайшие несколько месяцев".

"У нас до мая действует режим военного положения. С другой стороны, Россия усиливает военную агрессию. Если в этих условиях будут проведены выборы, возникнут проблемы с возможностью голосования украинцев, которые находятся за пределами страны. Как может быть объективным голосование граждан Украины, которые находятся в России?" – отметил Александр Корниенко.

Он подчеркнул – учитывая поведение страны-агрессора "там никто не может гарантировать, что это голосование пройдет нормально".

Смета выборов

Так или иначе, если будет решение о проведении выборов "в ближайшее время", финансированием технической стороны процесса волеизъявления займутся партнеры Украины – по словам главы "слуг", соответствующие переговоры уже ведутся, и "партнеры понимают", что эти выборы будут финансировать именно они.

"Здесь нет сложных расчетов, поскольку 90% этих расходов составляет заработная плата членов комиссии. С момента последних выборов прожиточный минимум и средняя зарплата выросли на несколько тысяч гривен, еще некоторые показатели увеличились вдвое. Поэтому, соответственно, если раньше выборы стоили 2,5-3 миллиарда гривен, то если просто умножить на два, сейчас эта цифра составит 6 млрд", – отметил законодатель.

Александр Корниенко подчеркнул: пока украинское законодательство предусматривает только два вида выборов – очередные и внеочередные, а "проект, который предлагается для послевоенного периода, будет третьим видом", который "еще надо создать.

Что предшествовало

Напомним, ранее ЦИК Украины приняла ряд предложений относительно того, как на законодательном уровне урегулировать организацию выборов после военного положения в Украине.

Глава ЦИК Олег Диденко предложил подождать шесть месяцев между завершением действия военного положения в стране и началом избирательного процесса и, соответственно, проведением выборов. Это время нужно для оценки возможности проведения выборов на отдельных территориях, анализа готовности избирательной инфраструктуры (с учетом последствий войны), уточнения информации об избирателях и т.д.

Как сообщал OBOZ.UA, выборы в Украине, по мнению избирательной комиссии, обойдутся государственному бюджету минимум в 10 миллиардов гривен (по ценам 2024 года). Основную часть этих средств планируют потратить на оплату труда людей, привлеченных к организации и проведению голосования.

